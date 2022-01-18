«Ювентус» сыграет на своем поле против «Сампдории» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 18 января в Турине, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» на прошлой неделе проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии. И это было очень обидное поражение, «Старая синьора» пропустила второй гол на последней минуте овертайма после глупой ошибки Алекса Сандро.

Но это точно не тот случай, когда можно сказать, что «Ювентус» уступал сопернику по игре. Было бы как раз очень справедливо, если бы все решилось в серии пенальти.

Коэффициенты матча Ювентус — Сампдория 1 1.40 X 4.90 2 7.40 Ставка

Через несколько дней команда Массимиалиано Аллегри одержала домашнюю победу над «Удинезе» (2:0) в рамках Серии А.

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Один из двух мячей забил Пауло Дибала, который прямо на поле показал всем видом, что очень недоволен ситуацией с новым контрактом. Аргентинец бросил возмущенный взгляд в сторону вип-ложи, где всегда сидят руководители клуба.

«Ювентус» одержал четыре победы, ни разу не проиграл и пропустил всего лишь один мяч в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Сампдория»

«Сампдория», в отличие от «Ювентуса», начала путь в Кубке Италии еще в середине августа. В 1/32 финала клуб из Генуи с трудом выиграл у скромной «Алессандрии» (3:2).

В середине декабря «Сампдория» остановила «Торино», одержав домашнюю победу со счетом 2:1.

Но сейчас «Сампдория» находится не в лучшем состоянии. Команда Роберто Д′Аверсы начала год с трех поражений.

«Самп» проиграла «Кальяри», «Наполи» и «Торино». И дело не только в результатах — игра команды расстраивает болельщиков еще больше.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Сампдории» — за 7.50.

Странно, что в победе «Юве» есть сомнения. Коэффициент на хозяев завышен, если брать во внимание состояние соперника. Возможно, это связано с тем, что у «Ювентуса» будет небольшая ротация состава. Но даже в этом случае «Старая синьора» вряд ли будет испытывать какие-то проблемы.

Ставка — победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ювентуса» больше 2,0 за 1.80.