Встреча 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Честерфилдом» состоится 8 января. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20:30 мск. «Челси» — «Честерфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Команда Томаса Тухеля стартует в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. В прошлом розыгрыше лондонцы добрались до финального матча, где проиграли «Лестеру» (0:0).

В конце декабря «Челси» в рамках АПЛ дома сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а январь начал с домашней ничьи с «Ливерпулем» (2:2).

В последнем матче «пенсионеры» 5 января на «Стэмфорд Бридж» справились с «Тоттенхэмом» в 1-й встрече 1/2 финала Кубка английской (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 21 тура АПЛ «Челси» с 43 очками идет вторым. Разница мячей 45-16, Мэйсон Маунт забил 7. Не сыграют Менди, Силва, Канте, Джеймс, Чилвелл, Кристенсен, под вопросом Чалоба, Лофтус-Чик и Вернер.

«Честерфилд»

Команда Джеймса Роу стартовала в Кубке Англии с 4-го квалификационного раунда и уже успела обыграть «Керзон Эштон» (4:0), «Саутенд» (3:1) и «Солфорд Сити» (2:0).

«Честерфилд» возглавляет турнирную таблицу Национальной конференции (пятый дивизион Англии), где с начала сезона потерпел всего 1 поражение, на 2 очка опережая ближайших преследователей из «Галифакс Таун».

Декабрь «шпили» закончили как раз домашней ничьей с «Галифаксом» (1:1), уйдя от поражения в концовке, а 1 января дома победили «Кингс Линн Таун» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

После 20 сыгранных матчей команда лидирует с 43 очками на счету: 12 побед, семь ничьих и одно поражение. Разница мячей 38 — 16. Не сыграет хавбек Кларк.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.05, на ничью в основное время — 12.00, а на победу «Честерфилда» — 30.00.

Последнее противостояние команд датировано февралем 1950 года, когда они встретились в 1/8 финала Кубка Англии. Первый матч закончился вничью (1:1), а переигровка принесла победу лондонцам (3:0).

«Челси» выставит второй состав и в этом будет шанс гостей. Тем не менее, прогнозируем, что и в этой встрече «Челси» победит .