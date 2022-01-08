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    Справятся ли дублеры «Челси» с «Честерфилдом» в Кубке Англии?

    «Челси» — «Честерфилд». Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Честерфилд»
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    «Челси»
    Встреча 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Честерфилдом» состоится 8 января. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20:30 мск. «Челси» — «Честерфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
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    Коэффициенты на матч Челси — Честерфилд

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  • Ставка!
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    «Челси»

    Команда Томаса Тухеля стартует в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. В прошлом розыгрыше лондонцы добрались до финального матча, где проиграли «Лестеру» (0:0).

    В конце декабря «Челси» в рамках АПЛ дома сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а январь начал с домашней ничьи с «Ливерпулем» (2:2).

    В последнем матче «пенсионеры» 5 января на «Стэмфорд Бридж» справились с «Тоттенхэмом» в 1-й встрече 1/2 финала Кубка английской (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 21 тура АПЛ «Челси» с 43 очками идет вторым. Разница мячей 45-16, Мэйсон Маунт забил 7. Не сыграют Менди, Силва, Канте, Джеймс, Чилвелл, Кристенсен, под вопросом Чалоба, Лофтус-Чик и Вернер.

    «Честерфилд»

    Команда Джеймса Роу стартовала в Кубке Англии с 4-го квалификационного раунда и уже успела обыграть «Керзон Эштон» (4:0), «Саутенд» (3:1) и «Солфорд Сити» (2:0).

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    • «Честерфилд» возглавляет турнирную таблицу Национальной конференции (пятый дивизион Англии), где с начала сезона потерпел всего 1 поражение, на 2 очка опережая ближайших преследователей из «Галифакс Таун».

    Декабрь «шпили» закончили как раз домашней ничьей с «Галифаксом» (1:1), уйдя от поражения в концовке, а 1 января дома победили «Кингс Линн Таун» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 сыгранных матчей команда лидирует с 43 очками на счету: 12 побед, семь ничьих и одно поражение. Разница мячей 38 — 16. Не сыграет хавбек Кларк.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.05, на ничью в основное время — 12.00, а на победу «Честерфилда» — 30.00.

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    Последнее противостояние команд датировано февралем 1950 года, когда они встретились в 1/8 финала Кубка Англии. Первый матч закончился вничью (1:1), а переигровка принесла победу лондонцам (3:0).

    «Челси» выставит второй состав и в этом будет шанс гостей. Тем не менее, прогнозируем, что и в этой встрече «Челси» победит.

    Интересны варианты ставок «Обтайма больше 1,5 — нет» за 1.57 и ТМ 4,5 за 1.65.

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    «Челси» — «Честерфилд»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Справятся ли дублеры «Челси» с «Честерфилдом» в Кубке Англии?
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