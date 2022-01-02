2 января в Витории на стадионе «Мендисорротца» в рамках 19-го тура испанской Примеры «Алавес» сыграет против «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. «Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

С 15 набранными баллами «Алавес» расположился вблизи зоны вылета, деля на текущий момент 16 позиции с еще двумя коллективами.

За 18 проведенных встреч первенства «славные» потерпели фиаско в 11 из них, еще четыре игры они выиграли и в трех случаях делили очки со своими оппонентами.

У клуб из Витории в рамках первенства страны сейчас 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он раз сыграл вничью и трижды уступал. В минувшем игровом дне он был разгромлен на выезде «Вильярреалом» — 2:5.

Календарь и таблица испанской Примеры

Львиную долю своих баллов «Алавес» набрал как раз дома (10 из 15). Коллектив выиграл три раза при одном мировом исходе и пяти неудачах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» после 18 туров чемпионата страны делит пятое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Седьмая же строка отстает на пункт.

Всего за 18 поединков данного первенства «сине-белые» смогли добыть восемь победных результатов, пять раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля ни с чем.

Стартовали сан-себастьянцы превосходно стартовали и даже некоторое время возглавляли турнирку, но затем сильно сдали. К данной игре они подходят с 4-матчевой проигрышной серией в рамках Примере. В прошлом туре было домашнее фиаско от того же «Вильярреала» -1:3.

14 из 29 баллов «Реал Сосьедад» набрал вне родных стен в текущем первенстве, выиграв четыре встречи при двух мировых исходах и трех неудачах.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» в играх с «Алавесом» набрал четыре очка, победив 4:0 дома и расписав выездную мировую 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.33.

На викторию «Алавеса» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.30.

В этом сезоне оба коллектива очень много пропускают. Поэтому от их очного сражения вполне можно ожидать хотя бы пару забитых мячей.