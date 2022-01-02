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    Будет забито хотя бы пару голов

    «Алавес» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Оярсабаль
    2 января в Витории на стадионе «Мендисорротца» в рамках 19-го тура испанской Примеры «Алавес» сыграет против «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. «Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч Алавес — Реал Сосьедад

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Алавес»

    С 15 набранными баллами «Алавес» расположился вблизи зоны вылета, деля на текущий момент 16 позиции с еще двумя коллективами.

    За 18 проведенных встреч первенства «славные» потерпели фиаско в 11 из них, еще четыре игры они выиграли и в трех случаях делили очки со своими оппонентами.

    У клуб из Витории в рамках первенства страны сейчас 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он раз сыграл вничью и трижды уступал. В минувшем игровом дне он был разгромлен на выезде «Вильярреалом» — 2:5.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Львиную долю своих баллов «Алавес» набрал как раз дома (10 из 15). Коллектив выиграл три раза при одном мировом исходе и пяти неудачах.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» после 18 туров чемпионата страны делит пятое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Седьмая же строка отстает на пункт.

    Всего за 18 поединков данного первенства «сине-белые» смогли добыть восемь победных результатов, пять раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля ни с чем.

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    • Стартовали сан-себастьянцы превосходно стартовали и даже некоторое время возглавляли турнирку, но затем сильно сдали. К данной игре они подходят с 4-матчевой проигрышной серией в рамках Примере. В прошлом туре было домашнее фиаско от того же «Вильярреала» -1:3.

    14 из 29 баллов «Реал Сосьедад» набрал вне родных стен в текущем первенстве, выиграв четыре встречи при двух мировых исходах и трех неудачах.

    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» в играх с «Алавесом» набрал четыре очка, победив 4:0 дома и расписав выездную мировую 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Алавеса» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.30.

    В этом сезоне оба коллектива очень много пропускают. Поэтому от их очного сражения вполне можно ожидать хотя бы пару забитых мячей.

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    «Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. Будет забито хотя бы пару голов
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