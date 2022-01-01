«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в текущем сезоне пытается попасть в стыки. Однако пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 12 месте.

В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» на выезде добыл три очка. Причем обыгран был один из лидеров лиги «Фулхэм» (0:1).

Причем эта победа стала для «клинков» четвертой к ряду. С такими темпами попадание в топ-шестерку — дело времени.

Все прогнозы на футбол

Вот только с «Мидлсбро» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей победа пришла только дважды при трех коллизиях.

«Мидлсбро»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход в АПЛ. «Мидлсбро» сейчас занимает лишь 5 место.

Зато три победы подряд явно повышают акции «миддлов». Вот только с атакой команды явно не ладится: только 29 мячей в 25 матчах.

К слову, в минувшем туре «Мидлсбро» выиграл на выезде. В матче с «Блэкпулом» (1:2) победу команде принес Данкан Уотмор.

К слову, в составе команды выделяется словенец Андраж Шпорар. Форвард забил 6 мячей в 20 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.10, на ничью за 3.30, а на «Мидлсбро» — за 3.50.

«Шеффилд Юнайтед» традиционно удачно играет с «миддлами» дома .

«Мидлсбро» борется за выход в АПЛ, однако слабовато атакует.

Атака во главе с Билли Шарпом способна выдать отдельный сильный поединок. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.10.