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    Пятая подряд победа «клинков»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»
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    Крис Бэшем
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в текущем сезоне пытается попасть в стыки. Однако пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 12 месте.

    В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» на выезде добыл три очка. Причем обыгран был один из лидеров лиги «Фулхэм» (0:1).

    Причем эта победа стала для «клинков» четвертой к ряду. С такими темпами попадание в топ-шестерку — дело времени.

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    Вот только с «Мидлсбро» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних матчей победа пришла только дважды при трех коллизиях.

    «Мидлсбро»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход в АПЛ. «Мидлсбро» сейчас занимает лишь 5 место.

    Зато три победы подряд явно повышают акции «миддлов». Вот только с атакой команды явно не ладится: только 29 мячей в 25 матчах.

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    • К слову, в минувшем туре «Мидлсбро» выиграл на выезде. В матче с «Блэкпулом» (1:2) победу команде принес Данкан Уотмор.

    К слову, в составе команды выделяется словенец Андраж Шпорар. Форвард забил 6 мячей в 20 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шеффилд Юнайтед» за 2.10, на ничью за 3.30, а на «Мидлсбро» — за 3.50.

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    «Шеффилд Юнайтед» традиционно удачно играет с «миддлами» дома.

    «Мидлсбро» борется за выход в АПЛ, однако слабовато атакует.

    Атака во главе с Билли Шарпом способна выдать отдельный сильный поединок. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.10.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. Пятая подряд победа «клинков»?
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