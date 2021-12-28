ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 00:28
    • Финляндия победила Германию в стартовом матче МЧМ-2022
  • 22:55
    • Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
  • 22:03
    • «Авангард» забросил 5 шайб «Йокериту» в Хельсинки
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Жил Висенте» снова обыграет «Тонделу»?

    «Тондела» — «Жил Висенте». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Португалии 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Тондела» — «Жил Висенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В семи гостевых матчах «Жил Висенте» потерпел только одно поражение
    «Тондела» сыграет на своем поле против «Жил Висенте» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 20:00 мск. «Тондела» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 28 Декабря 2021 года
    Тондела
  • Тондела
    •  Тондела 20:00 Жил Висенте Жил Висенте
  • Барселуш
    •

    Коэффициенты на матч Тондела — Жил Висенте

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Тондела»

    «Тондела» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

    На минувшей неделе «Тондела» выиграла на своем поле у «Эшторила» (3:1) в рамках Кубка Португалии, благодаря чему прервала серию из трех поражений.

    «Тондела» проиграла три предыдущих матча в чемпионате, уступив «Спортингу», «Витории Гимарайнш» и «Пасуш де Феррейра».

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что «Тондела» в текущем чемпионате ни разу не играла вничью — на данный момент у нее четыре победы и десять поражений.

    «Тондела» не смогла забить в двух из семи домашних матчах.

    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 15-ти матчах 20 очков.

    В прошлом туре «Жил Висенте» проиграл на своем поле «Спортингу», пропустив три безответных мяча.

    Но перед этим команда Рикару Соареша выдала серию из пяти матчей без поражений, при этом одержав три победу.

    И еще один удивительный факт: в семи гостевых матчах «Жил Висенте» потерпел только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Тонделу» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Жил Висенте» — за 2.22.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Ранее в этом сезоне «Тондела» уступила «Жил Висенте» на своем поле в рамках первого раунда Кубка португальской лиги.

    Ставка — победа «Жил Висенте» за 2.22. «Тонделе» будет сложно набрать очки в матче с крепким середняком, который очень здорово играет в гостях.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тондела» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. «Жил Висенте» снова обыграет «Тонделу»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры