«Тондела» сыграет на своем поле против «Жил Висенте» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 20:00 мск. «Тондела» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тондела»

«Тондела» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

На минувшей неделе «Тондела» выиграла на своем поле у «Эшторила» (3:1) в рамках Кубка Португалии, благодаря чему прервала серию из трех поражений.

«Тондела» проиграла три предыдущих матча в чемпионате, уступив «Спортингу», «Витории Гимарайнш» и «Пасуш де Феррейра».

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Интересно, что «Тондела» в текущем чемпионате ни разу не играла вничью — на данный момент у нее четыре победы и десять поражений.

«Тондела» не смогла забить в двух из семи домашних матчах.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 15-ти матчах 20 очков.

В прошлом туре «Жил Висенте» проиграл на своем поле «Спортингу», пропустив три безответных мяча.

Но перед этим команда Рикару Соареша выдала серию из пяти матчей без поражений, при этом одержав три победу.

И еще один удивительный фак т: в семи гостевых матчах «Жил Висенте» потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Тонделу» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Жил Висенте» — за 2.22.

Ранее в этом сезоне «Тондела» уступила «Жил Висенте» на своем поле в рамках первого раунда Кубка португальской лиги.

Ставка — победа «Жил Висенте» за 2.22. «Тонделе» будет сложно набрать очки в матче с крепким середняком, который очень здорово играет в гостях.