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    Сможет ли «Бернли» воспользоваться проблемами «Эвертона»?

    «Бёрнли» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    «Бернли» потерпел только одно поражение в шести предыдущих матчах на своем поле
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч Бёрнли — Эвертон

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    У команды Шона Дайча на данный момент не самое приятное положение, но при этом у нее есть еще три игры в запасе. Сначала лиге пришлось перенести встречу «Бернли» с «Тоттенхэмом» из-за снегопада, а потом еще два матча из-за вспышки коронавируса.

    Безвыигрышная серия «Бернли» составляет пять матчей. Правда, в четырёх случаях была зафиксирована ничья. «Бернли» смог отобрать очки у «Челси» и «Вест Хэма».

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    «Бернли» потерпел только одно поражение в шести предыдущих матчах на своем поле.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 17-ти матчах 19 очков.

    «Эвертон» просил лигу перенести предстоящую встречу с «Бернли», но получил отказ, несмотря на то, что в распоряжении Рафаэля Бенитеса сейчас только 12 футболистов. В команде серьезная вспышка коронавируса, но для АПЛ этих аргументов оказалось недостаточно.

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  • 21/12/2021

    • На прошлой неделе «Эвертон», уже тогда испытывавший серьезные кадровые проблемы, сенсационно сыграл вничью с «Челси».

    Перед этим же у команды Бенитеса была серия из десяти матчей, в которых она одержала только одну победу и потерпела семь поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Эвертона» — за 3.82.

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    В текущей ситуации все указывает на то, что «Бернли» воспользуется проблемами «Эвертона». Если игра все-таки состоится, хозяева, скорее всего, наберут три очка.

    Ставка — победа «Бернли» за 2.21.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Бернли» больше 1,5 за 2.40.

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    «Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бернли» воспользоваться проблемами «Эвертона»?
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