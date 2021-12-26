«Бернли» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

У команды Шона Дайча на данный момент не самое приятное положение, но при этом у нее есть еще три игры в запасе. Сначала лиге пришлось перенести встречу «Бернли» с «Тоттенхэмом» из-за снегопада, а потом еще два матча из-за вспышки коронавируса.

Безвыигрышная серия «Бернли» составляет пять матчей. Правда, в четырёх случаях была зафиксирована ничья. «Бернли» смог отобрать очки у «Челси» и «Вест Хэма».

Все прогнозы на АПЛ

«Бернли» потерпел только одно поражение в шести предыдущих матчах на своем поле.

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 17-ти матчах 19 очков.

«Эвертон» просил лигу перенести предстоящую встречу с «Бернли», но получил отказ, несмотря на то, что в распоряжении Рафаэля Бенитеса сейчас только 12 футболистов . В команде серьезная вспышка коронавируса, но для АПЛ этих аргументов оказалось недостаточно.

На прошлой неделе «Эвертон», уже тогда испытывавший серьезные кадровые проблемы, сенсационно сыграл вничью с «Челси».

Перед этим же у команды Бенитеса была серия из десяти матчей, в которых она одержала только одну победу и потерпела семь поражений.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Эвертона» — за 3.82.

В текущей ситуации все указывает на то, что «Бернли» воспользуется проблемами «Эвертона». Если игра все-таки состоится, хозяева, скорее всего, наберут три очка.

Ставка — победа «Бернли» за 2.21.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Бернли» больше 1,5 за 2.40.