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    Сможет ли «Башакшехир» остановить «Трабзонспор»?

    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 25 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    В 11-ти предыдущих матчах «Трабзонспор» одержал десять побед
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле против «Истанбул Башакшехир» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 19:00 мск. «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги после 18-ти туров, в которых набрал 45 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков.

    «Трабзонспор» можно смело назвать главным претендентом на титул в этом сезоне. По сути, у команды Абдуллы Авджи нет ни одного серьезного конкурента.

    В 11-ти предыдущих матчах «Трабзонспор» одержал десять побед. Исключением стала только гостевая встреча с «Антальяспором», в которой лидер неожиданно проиграл со счетом 1:2.

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    «Трабзонспор» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле, потеряв за все время лишь четыре очка.

    «Истанбул Башакшехир»

    «Башакшехир» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 18-ти матчах 32 очка.
    Команда Айкута Коджамана вряд ли будет бороться за чемпионство, а вот стать второй ей вполне по силам.

    «Истанбул Башакшехир» не лучшим образом начал сезон, проиграв шесть из восьми первых матчей. Но прямо сейчас гости находятся в отличной форме.

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    • Беспроигрышая серия «Истанбул Башакшехир» составляет уже десять матчей (восемь побед и две ничьи).

    «Башакшехир» набрал десять очков и забил девять мячей в четырех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Трабзонспор» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Истанбул Башакшехир» — за 3.46.

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    Несмотря на то, что гости тоже в последнее время регулярно набирают очки, все-таки есть смысл поставить на «Трабзонспор», который действительно проводит мощнейший сезон.

    Ставка — победа «Трабзонспора» за 2.07.

    И еще один интересный вариант — ставка на тотал «Трабзонспора» больше 1,5 за 2.04.

    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Башакшехир» остановить «Трабзонспор»?
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