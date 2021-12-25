«Трабзонспор»
«Трабзонспор» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги после 18-ти туров, в которых набрал 45 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков.
«Трабзонспор» можно смело назвать главным претендентом на титул в этом сезоне. По сути, у команды Абдуллы Авджи нет ни одного серьезного конкурента.
«Трабзонспор» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле, потеряв за все время лишь четыре очка.
«Истанбул Башакшехир»
«Башакшехир» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 18-ти матчах 32 очка.
Команда Айкута Коджамана вряд ли будет бороться за чемпионство, а вот стать второй ей вполне по силам.
«Истанбул Башакшехир» не лучшим образом начал сезон, проиграв шесть из восьми первых матчей. Но прямо сейчас гости находятся в отличной форме.
Беспроигрышая серия «Истанбул Башакшехир» составляет уже десять матчей (восемь побед и две ничьи).
«Башакшехир» набрал десять очков и забил девять мячей в четырех предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Трабзонспор» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Истанбул Башакшехир» — за 3.46.
Несмотря на то, что гости тоже в последнее время регулярно набирают очки, все-таки есть смысл поставить на «Трабзонспор», который действительно проводит мощнейший сезон.
Ставка — победа «Трабзонспора» за 2.07.
И еще один интересный вариант — ставка на тотал «Трабзонспора» больше 1,5 за 2.04.