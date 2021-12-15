«Хеверли Лувен»
«Хеверли Лувен» в нынешнем сезоне борется лишь за выживание в элите. Вот и нынешнее 14 место пока не дает расслабиться команде.
Отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. К тому же в двух последних поединках команда потерпела поражения.
В минувшем туре «Хеверли Лувен» дал бой «Кортрейку», но в итоге уступил (2:1). В нервном поединке с двумя удалениями команда пропустила решающий мяч в самой концовке.
Ко всем проблемам прибавилась еще и кадровая. Этот поединок пропустит форвард Сори Каба, удаленный в матче предыдущего тура.
«Брюгге»
Сильнейший клуб Бельгии не видит себя вне чемпионской гонки. Правда, сейчас «Брюгге» отстает от лидера «Юнион Сент-Жиллуа» на 4 очка.
Во многом такая диспозиция обусловлена потерями очков на ровном месте в виду загруженности в еврокубках. Где, к слову, «Брюгге» выступил неудачно, вылетев из Лиги чемпионов с последнего места.
К слову, в минувшем туре «Брюгге» праздновал победу. В матче с «Зюльте-Варегемом» команда показала свой истинный класс (3:0).
В атаке тренерский штаб наверняка поставит на Баса Доста. Голландец, отличившийся 7 раз в чемпионате, способен решить проблему с реализацией.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брюгге» за 1.57, на ничью за 4.40, а на «Хеверли Лувен» — за 5.40.
«Хеверли Лувен» из пяти последних встреч с «Брюгге» выиграл лишь однажды.
«Брюгге» и так растерял немало важнейших очков, что теперь наверняка не допустит подобного. Наши прогноз и ставка — Победа «Брюгге» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.