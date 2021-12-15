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    «Брюгге» удачно погостит в Хеверле?

    «Хеверли Лувен» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Жюпилер Лига, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хеверли Лувен» — «Брюгге»
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    «Хеверли Лувен» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 23:00 мск. «Хеверли Лувен» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хеверли Лувен»

    «Хеверли Лувен» в нынешнем сезоне борется лишь за выживание в элите. Вот и нынешнее 14 место пока не дает расслабиться команде.

    Отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. К тому же в двух последних поединках команда потерпела поражения.

    В минувшем туре «Хеверли Лувен» дал бой «Кортрейку», но в итоге уступил (2:1). В нервном поединке с двумя удалениями команда пропустила решающий мяч в самой концовке.

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    Ко всем проблемам прибавилась еще и кадровая. Этот поединок пропустит форвард Сори Каба, удаленный в матче предыдущего тура.

    «Брюгге»

    Сильнейший клуб Бельгии не видит себя вне чемпионской гонки. Правда, сейчас «Брюгге» отстает от лидера «Юнион Сент-Жиллуа» на 4 очка.

    Во многом такая диспозиция обусловлена потерями очков на ровном месте в виду загруженности в еврокубках. Где, к слову, «Брюгге» выступил неудачно, вылетев из Лиги чемпионов с последнего места.

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    • К слову, в минувшем туре «Брюгге» праздновал победу. В матче с «Зюльте-Варегемом» команда показала свой истинный класс (3:0).

    В атаке тренерский штаб наверняка поставит на Баса Доста. Голландец, отличившийся 7 раз в чемпионате, способен решить проблему с реализацией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брюгге» за 1.57, на ничью за 4.40, а на «Хеверли Лувен» — за 5.40.

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    «Хеверли Лувен» из пяти последних встреч с «Брюгге» выиграл лишь однажды.

    Гости всеми силами постараются догнать лидера, и явно не допустят еще одной потери очков на ровном месте.

    «Брюгге» и так растерял немало важнейших очков, что теперь наверняка не допустит подобного. Наши прогноз и ставка — Победа «Брюгге» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Хеверли Лувен» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Брюгге» удачно погостит в Хеверле?
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