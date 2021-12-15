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    Продолжатся ли победы Тедеско у руля «Лейпцига»?

    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 3.00) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 15 декабря 2021 года

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    Тедеско выиграл оба матча во главе «Лейпцига»
    Встреча 16-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «РБ Лейпцигом» состоится 15 декабря. Матч на «ВВК Арена» в Аугсбурге начнется в 22:30 мск. «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 22:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч Аугсбург — РБ Лейпциг

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  • 4.70
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится не в лучших кондициях. К тому же вся борьба за прописку в Бундеслиге у них впереди.

    После сенсационной победы над «Баварией» (2:1), клуб расписал в Берлине мировую с «Гертой»(1:1). Затем он принял «Бохум» и оказался слабее — 2:3.

    Сейчас «Аугсбург» расположился на 16-й строчке таблицы, набрав 16 очков. Эта позиция находится не в зоне вылета, но требует провести матчи плей-офф за выживание.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Однако, похоже, что коллектив постепенно прибавляет, ведь в прошлом туре обыграл на выезде «Кельн» (2:0). Таким образом в его пассиве лишь одно поражение в четырех поединках.

    «РБ Лейпциг»

    «Быки» назначили нового главного тренера. Им стал экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который до России работал с «Шальке».

    Немецкий специалист принял команду с серией из трех поражений. «Лейпциг» сейчас занимает седьмое место и имеет 21 очко.

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    • Хозяева в прошлых турах потерпели поражение от «Байера» (1:3), уступили «Хоффенхайму» (0:2) и «Униону» (1:2), а также разгромили «Гладбах» (4:1).

    При этом 7 декабря команда одержала домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В следующем году клуб, который выиграл оба матча при Тедеско, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.

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    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли победы Тедеско у руля «Лейпцига»?
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