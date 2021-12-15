Встреча 16-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «РБ Лейпцигом» состоится 15 декабря. Матч на «ВВК Арена» в Аугсбурге начнется в 22:30 мск. «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» находится не в лучших кондициях. К тому же вся борьба за прописку в Бундеслиге у них впереди.

После сенсационной победы над «Баварией» (2:1), клуб расписал в Берлине мировую с «Гертой»(1:1). Затем он принял «Бохум» и оказался слабее — 2:3.

Сейчас «Аугсбург» расположился на 16-й строчке таблицы, набрав 16 очков. Эта позиция находится не в зоне вылета, но требует провести матчи плей-офф за выживание.

Все прогнозы на Бундеслигу

Однако, похоже, что коллектив постепенно прибавляет, ведь в прошлом туре обыграл на выезде «Кельн» (2:0). Таким образом в его пассиве лишь одно поражение в четырех поединках.

«РБ Лейпциг»

«Быки» назначили нового главного тренера. Им стал экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который до России работал с «Шальке».

Немецкий специалист принял команду с серией из трех поражений. «Лейпциг» сейчас занимает седьмое место и имеет 21 очко.

Хозяева в прошлых турах потерпели поражение от «Байера» (1:3), уступили «Хоффенхайму» (0:2) и «Униону» (1:2), а также разгромили «Гладбах» (4:1).

При этом 7 декабря команда одержала домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В следующем году клуб, который выиграл оба матча при Тедеско, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.