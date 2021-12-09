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    «Базель» переиграет «Карабах»?

    «Базель» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    Артур
    «Базель» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Базель» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Базель»

    «Базель» еще не обеспечил себе победу в группе. У швейцарцев, как и у «Карабаха», в активе 11 очков, и теперь все решится в очной встрече.

    В первом матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Разумеется, в таких реалиях она предполагает активные атакующие акции с обеих сторон.

    В последнем матче своего чемпионата «Базель» потерял очки. Дома команда не сумела одолеть «Лозанну» (1:1).

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    В этом поединке хозяева сыграют без форварда Себастьяно Эспозито. Зато в строю ведущий игрок команды Артур, отличившийся 14 раз в 15 матчах чемпионата Швейцарии.

    «Карабах»

    У азербайджанцев есть ощутимый шанс запрыгнуть на первое место. Правда, для этого нужно как можно эффективнее сыграть в атаке.

    Впрочем, с результативностью у агдамцев все нормально. 10 мячей, забитых в 5 матчах Лиги конференций, говорят о неплохом уровне реализации.

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  • 06/12/2021

    • В предыдущем матче своего чемпионата «Карабах» учинил разгром «Сабаху» (5:1). Отрыв от ближайшего преследователя составляет 5 очков, так что лидерство команды Гурбана Гурбанова относительно непоколебимо.

    В чемпионате Азербайджана команда также прекрасно атакует (28 мячей). Однако в Базеле, вероятнее всего, первым номером гостям сыграть не доведется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.89, на ничью за 3.66, а на «Карабах» — за 3.88.

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    Атака во главе с Артуром должна проявить свои лучшие качества.

    «Карабах» сыграет вторым номером, но наверняка будет искать счастье на контратаках.

    Несмотря на имеющиеся проблемы, «Базель» выглядит сильнее агдамцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Базель» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Базель» переиграет «Карабах»?
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