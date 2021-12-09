«Базель»
«Базель» еще не обеспечил себе победу в группе. У швейцарцев, как и у «Карабаха», в активе 11 очков, и теперь все решится в очной встрече.
В первом матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Разумеется, в таких реалиях она предполагает активные атакующие акции с обеих сторон.
В последнем матче своего чемпионата «Базель» потерял очки. Дома команда не сумела одолеть «Лозанну» (1:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В этом поединке хозяева сыграют без форварда Себастьяно Эспозито. Зато в строю ведущий игрок команды Артур, отличившийся 14 раз в 15 матчах чемпионата Швейцарии.
«Карабах»
У азербайджанцев есть ощутимый шанс запрыгнуть на первое место. Правда, для этого нужно как можно эффективнее сыграть в атаке.
Впрочем, с результативностью у агдамцев все нормально. 10 мячей, забитых в 5 матчах Лиги конференций, говорят о неплохом уровне реализации.
В предыдущем матче своего чемпионата «Карабах» учинил разгром «Сабаху» (5:1). Отрыв от ближайшего преследователя составляет 5 очков, так что лидерство команды Гурбана Гурбанова относительно непоколебимо.
В чемпионате Азербайджана команда также прекрасно атакует (28 мячей). Однако в Базеле, вероятнее всего, первым номером гостям сыграть не доведется.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.89, на ничью за 3.66, а на «Карабах» — за 3.88.
Атака во главе с Артуром
«Карабах» сыграет вторым номером, но наверняка будет искать счастье на контратаках.
Несмотря на имеющиеся проблемы, «Базель» выглядит сильнее агдамцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» -0.75 с коэффициентом 2.18.