«Портленд Тимберс» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках 1/2 плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 02:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберс»

«Портленд Тимберс» в текущем сезоне выступает превосходно. Команда уже оказалась в полуфинале, и на этом останавливаться не собирается!

В предыдущем раунде «тимберс» сумели пройти непростой барьер в виде «Колорадо Рэпидс». Правда, успех в той встрече получился натужным.

«Портленд Тимберс» до того еще и прошел «Миннесоту» (3:1). Плюс ко всему, команда в полуфинале будет иметь преимущество своего поля.

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Против «Реал Солт-Лейк» «Портленд Тимберс» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда трижды победила, уступив лишь однажды.

«Реал Солт-Лейк»

Этой команде не слишком повезло с соперником. Прежде всего, «Реал Солт-Лейк» проиграл три последних матча «тимберс».

Самой большой проблемой «Реал Солт-Лейк» является не слишком высокий уровень реализации. Вот и оба своих матча в рамках плей-офф команда выиграла с натугой.

И если в 1/8 финала «Реал Солт-Лейк» минимально одолел «Сиэтл Саундерс», то в четвертьфинале лишь в эндшпиле был обыгран «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

При этом решающий мяч команда забила уже в компенсированное время.

Наверняка в этом поединке гостям придется крайне непросто. Тем паче, несвоевременно получил травму словацкий хавбек Альберт Руснак.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Портленд Тимберс» за 1.88, на ничью за 3.75, а на «Реал Солт-Лейк» — за 3.70.

«Портленд Тимберс» в последние годы весьма успешно играет с «Реал Солт-Лейк» .

Гости неубедительны, да и проблемы в атаке никуда не делись.

Хозяева выглядят несколько мощнее и монолитнее соперника, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.