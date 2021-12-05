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    Блицкриг от «Портленд Тимберс» заказывали?

    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, МЛС, 5 декабря 2021 года

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    Себастьян Бланко
    «Портленд Тимберс» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках 1/2 плей-офф чемпионата США. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 02:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд Тимберс» в текущем сезоне выступает превосходно. Команда уже оказалась в полуфинале, и на этом останавливаться не собирается!

    В предыдущем раунде «тимберс» сумели пройти непростой барьер в виде «Колорадо Рэпидс». Правда, успех в той встрече получился натужным.

    «Портленд Тимберс» до того еще и прошел «Миннесоту» (3:1). Плюс ко всему, команда в полуфинале будет иметь преимущество своего поля.

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    Против «Реал Солт-Лейк» «Портленд Тимберс» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда трижды победила, уступив лишь однажды.

    «Реал Солт-Лейк»

    Этой команде не слишком повезло с соперником. Прежде всего, «Реал Солт-Лейк» проиграл три последних матча «тимберс».

    Самой большой проблемой «Реал Солт-Лейк» является не слишком высокий уровень реализации. Вот и оба своих матча в рамках плей-офф команда выиграла с натугой.

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  • 01/12/2021

    • И если в 1/8 финала «Реал Солт-Лейк» минимально одолел «Сиэтл Саундерс», то в четвертьфинале лишь в эндшпиле был обыгран «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

    При этом решающий мяч команда забила уже в компенсированное время.
    Наверняка в этом поединке гостям придется крайне непросто. Тем паче, несвоевременно получил травму словацкий хавбек Альберт Руснак.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Портленд Тимберс» за 1.88, на ничью за 3.75, а на «Реал Солт-Лейк» — за 3.70.

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    «Портленд Тимберс» в последние годы весьма успешно играет с «Реал Солт-Лейк».

    Гости неубедительны, да и проблемы в атаке никуда не делись.

    Хозяева выглядят несколько мощнее и монолитнее соперника, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.

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    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Блицкриг от «Портленд Тимберс» заказывали?
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