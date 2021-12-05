«Портленд Тимберс»
«Портленд Тимберс» в текущем сезоне выступает превосходно. Команда уже оказалась в полуфинале, и на этом останавливаться не собирается!
В предыдущем раунде «тимберс» сумели пройти непростой барьер в виде «Колорадо Рэпидс». Правда, успех в той встрече получился натужным.
«Портленд Тимберс» до того еще и прошел «Миннесоту» (3:1). Плюс ко всему, команда в полуфинале будет иметь преимущество своего поля.
Против «Реал Солт-Лейк» «Портленд Тимберс» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах команда трижды победила, уступив лишь однажды.
«Реал Солт-Лейк»
Этой команде не слишком повезло с соперником. Прежде всего, «Реал Солт-Лейк» проиграл три последних матча «тимберс».
Самой большой проблемой «Реал Солт-Лейк» является не слишком высокий уровень реализации. Вот и оба своих матча в рамках плей-офф команда выиграла с натугой.
И если в 1/8 финала «Реал Солт-Лейк» минимально одолел «Сиэтл Саундерс», то в четвертьфинале лишь в эндшпиле был обыгран «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).
При этом решающий мяч команда забила уже в компенсированное время.
Наверняка в этом поединке гостям придется крайне непросто. Тем паче, несвоевременно получил травму словацкий хавбек Альберт Руснак.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Портленд Тимберс» за 1.88, на ничью за 3.75, а на «Реал Солт-Лейк» — за 3.70.
«Портленд Тимберс»
Гости неубедительны, да и проблемы в атаке никуда не делись.
Хозяева выглядят несколько мощнее и монолитнее соперника, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме с коэффициентом 2.42.