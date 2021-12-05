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    «Филадельфия» не пустит «Нью-Йорк» в финал плей-офф МЛС?

    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки на плей-офф МЛС 5 декабря 2021 года

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    «Филадельфия» потерпела одно поражение в 17-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Филадельфия Юнион» встретится на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 23:00 мск. «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции.

    В 1/8 финала «Юнион» выиграли у «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:0). Победный гол норвежец Якоб Глеснес забил на последней минуте овертайма.

    А в четвертьфинале «Филадельфия» одержала победу над «Нэшвиллом». На этот раз все решилось только в серии пенальти.

    «Филадельфия» потерпела только одно поражение в 17-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк» по итогам регулярного сезона занял четвертое место в Восточной конференции.

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    • В первом раунде плей-офф «горожане» выиграли на своем поле у «Атланты» — 2:0, подтвердив статус фаворита.

    Все прогнозы на футбол

    В четвертьфинале клуб из Нью-Йорка остановил лучшую команду «регулярки» — «Нью-Инглэнд Революшн». Забив спасительный гол за две минуты до завершения овертайма, команда Ронни Дейла вырвала победу в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 3.00.

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    Очевидно, что шансы в этом противостоянии 50 на 50. Поэтому ставить в данном случае лучше на голы.

    Ставка — обе команды забьют за 1.77.

    Недавний матч этих команд в регулярном чемпионате завершился со счетом 1:1.

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    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Филадельфия» не пустит «Нью-Йорк» в финал плей-офф МЛС?
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