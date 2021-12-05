«Филадельфия Юнион»
«Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции.
В 1/8 финала «Юнион» выиграли у «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:0). Победный гол норвежец Якоб Глеснес забил на последней минуте овертайма.
А в четвертьфинале «Филадельфия» одержала победу над «Нэшвиллом». На этот раз все решилось только в серии пенальти.
«Филадельфия» потерпела только одно поражение в 17-ти предыдущих матчах на своем поле.
«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк» по итогам регулярного сезона занял четвертое место в Восточной конференции.
В первом раунде плей-офф «горожане» выиграли на своем поле у «Атланты» — 2:0, подтвердив статус фаворита.
В четвертьфинале клуб из Нью-Йорка остановил лучшую команду «регулярки» — «Нью-Инглэнд Революшн». Забив спасительный гол за две минуты до завершения овертайма, команда Ронни Дейла вырвала победу в серии пенальти.
Прогноз и ставка
На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 3.00.
Очевидно, что шансы в этом противостоянии 50 на 50. Поэтому ставить в данном случае лучше на голы.
Ставка — обе команды забьют за 1.77.
Недавний матч этих команд в регулярном чемпионате завершился со счетом 1:1.