«Филадельфия Юнион» встретится на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 23:00 мск. «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия» завершила регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции.

В 1/8 финала «Юнион» выиграли у «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:0). Победный гол норвежец Якоб Глеснес забил на последней минуте овертайма.

А в четвертьфинале «Филадельфия» одержала победу над «Нэшвиллом». На этот раз все решилось только в серии пенальти.

«Филадельфия» потерпела только одно поражение в 17-ти предыдущих матчах на своем поле.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк» по итогам регулярного сезона занял четвертое место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «горожане» выиграли на своем поле у «Атланты» — 2:0, подтвердив статус фаворита.

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В четвертьфинале клуб из Нью-Йорка остановил лучшую команду «регулярки» — «Нью-Инглэнд Революшн». Забив спасительный гол за две минуты до завершения овертайма, команда Ронни Дейла вырвала победу в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 3.00.

Очевидно, что шансы в этом противостоянии 50 на 50. Поэтому ставить в данном случае лучше на голы.

Ставка — обе команды забьют за 1.77.

Недавний матч этих команд в регулярном чемпионате завершился со счетом 1:1.