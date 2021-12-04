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    Продлится ли победная серия «Ахмата» матчем со «Спартаком»?

    «Спартак» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат России 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ахмат»
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    «Спартак»
    Встреча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 4 декабря. Матч на «Открытие Арене» стартует в 14:00 мск. «Спартак» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч Спартак — Ахмат

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Команда не выиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 ничьи, 2 поражения). Более продолжительная серия без побед в чемпионате была у «Спартака» только в 2004 году (7 матчей).

    В начале ноября команда Руя Витории дома поделила очки с «Локомотивом» (1:1), а в выездном матче с «Краснодаром» красно-белые проиграли со счетом 1:2.

    Затем, в рамках Лиги Европы «Спартак» победил дома «Наполи» (2:1), но в выездном матче с «Уфой» спартаковцы спаслись от поражения благодаря пенальти в компенсированное время — 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 20 очками после 16 туров «Спартак» идет на 10-м месте. Разница мячей 18-22. Не сыграют Рассказов, Умяров, Понсе, Мелкадзе и Маслов. Под вопросом Бакаев, Игнатов, Зобнин, Мозес и Кофрие.

    «Ахмат»

    Команда выиграла в 3 последних матчах в РПЛ впервые за год и вплотную приблизилась к еврокубковой зоне.

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  • 29/11/2021

    • В конце октября «Ахмат» в гостях проиграл «Уфе» (0:1), а нобрь начал с того, что на выезде победил «Нижний Новгород» (3:1).

    Затем последовала выездная победа над «Локомотивом» (2:1) и домашний успех в матче с «Ростовом» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 туров РПЛ «Ахмат» с 14 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 19-21, Уткин забил 5 голов, еще 4 у Конате. Не сыграет Бериша.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Ахмата» — 4.10.

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    В первом круге «Спартак» победил 1:0, а в прошлом сезоне «Ахмат» на своем поле сыграла вничью 2:2, а на выезде проиграл 0:2. В пяти последних матчах на «Открытие Арене» у грозненцев 3 поражения и 2 победы.

    На своем стадионе «красно-белые» в РПЛ не уступили в 5 предыдущих поединках (2 победы, 3 ничьи — в последних матчах).Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТМ 2,5 за 1.81.

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    «Спартак» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Продлится ли победная серия «Ахмата» матчем со «Спартаком»?
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