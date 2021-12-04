Коэффициенты на матч Спартак — Ахмат
«Спартак»
Команда не выиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 ничьи, 2 поражения). Более продолжительная серия без побед в чемпионате была у «Спартака» только в 2004 году (7 матчей).
В начале ноября команда Руя Витории дома поделила очки с «Локомотивом» (1:1), а в выездном матче с «Краснодаром» красно-белые проиграли со счетом 1:2.
Затем, в рамках Лиги Европы «Спартак» победил дома «Наполи» (2:1), но в выездном матче с «Уфой» спартаковцы спаслись от поражения благодаря пенальти в компенсированное время — 1:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 20 очками после 16 туров «Спартак» идет на 10-м месте. Разница мячей 18-22.
«Ахмат»
Команда выиграла в 3 последних матчах в РПЛ впервые за год и вплотную приблизилась к еврокубковой зоне.
В конце октября «Ахмат» в гостях проиграл «Уфе» (0:1), а нобрь начал с того, что на выезде победил «Нижний Новгород» (3:1).
Затем последовала выездная победа над «Локомотивом» (2:1) и домашний успех в матче с «Ростовом» (2:0).
После 16 туров РПЛ «Ахмат» с 14 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 19-21, Уткин забил 5 голов, еще 4 у Конате. Не сыграет Бериша.
Прогноз и ставка
На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Ахмата» — 4.10.
В первом круге «Спартак» победил 1:0, а в прошлом сезоне «Ахмат» на своем поле сыграла вничью 2:2, а на выезде проиграл 0:2. В пяти последних матчах на «Открытие Арене» у грозненцев 3 поражения и 2 победы.
На своем стадионе «красно-белые» в РПЛ не уступили в 5 предыдущих поединках (2 победы, 3 ничьи — в последних матчах).Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок