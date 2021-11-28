«Удинезе» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:30 мск. «Удинезе» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

С 14 зачетными пунктами в копилке «Удинезе» на текущий момент находится на 15 строчке в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета коллектив оторвался всего на пять баллов.

Фриульцы неплохо стартовали в чемпионате, набрав семь пунктов в первых трех турах. Однако затем они выдали 8-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделили ничьи и фиаско.

Перед паузой на сборные «маленькие зебры» прервали неудачную серию, обыграв дома 3:2 «Сассуоло», а в минувшем туре они проиграли на выезде «Торино» со счетом 1:2.

Календарь и таблица Серии А

Девять из 14 баллов «Удинезе» заработал как раз в родных стенах, дважды победив при трех мировых исходах и двух поражениях.

«Дженоа»

С девятью пунктами «Дженоа» находится в зоне вылета, на 18 месте. От 17 безопасной строки команда отстает на два балла.

«Грифоны» в текущем первенстве добыли только одну викторию, которая была еще на старте сезона в гостях над «Кальяри» 3:2. Также они по семь раз играли вничью и терпели неудачи.

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В минувшем туре генуэзцы проиграли дома 0:2 «Роме». Эта игра стала первой под руководством Андрея Шевченко. До этого коллектив три раза подряд завершал матчи мировыми исходами.

Шесть из девяти баллов «Дженоа» заработал вне родных стен, раз победив при трех мировых результатах и таком же количество фиаско.

В прошлом сезоне «Удинезе» в играх с «Дженоа» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Дженоа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.83.

На викторию «Дженоа» дают — 4.88, ничья оценена — в 3.64.

Ожидаем, что экс-наставнику сборной Украины удастся встряхнуть команду из Генуи, и она в этой игре добудет очки.