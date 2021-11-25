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    Сможет ли «Фенербахче» взять реванш у «Олимпиакоса»?

    «Олимпиакос» — «Фенербахче». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

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    «Олимпиакос» забивал хотя бы один гол в каждом матче группового этапа Лиги Европы
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Олимпиакос» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 25 Ноября 2021 года
    Олимпиакос
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    •  Олимпиакос 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч Олимпиакос — Фенербахче
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  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей. На данный момент в активе греков шесть очков.

    «Олимпиакос» стартовал на групповом этапе с двух побед. Сначала ему удалось обыграть на своем поле бельгийский «Антверпен», а потом была разгромная гостевая победа над «Фенербахче» (3:0).

    После этого «Олимпиакос» дважды уступил «Айнтрахту» — 1:3 в гостях и 1:2 дома.

    «Олимпиакос» забивал хотя бы один гол в каждом матче группового этапа Лиги Европы.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» набрал пять очков и на данный момент находится на третьей строчке.

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    • В четырех предыдущих матчах турецкий гранд одержал только одну победу. В начале ноября «Фенербахче» разгромил на выезде «Антверпен» (3:0). Домашняя встреча с бельгийцами завершилась вничью 2:2, и этом можно считать потерей очков, которых позже может не хватить для выхода в плей-офф.

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    Кроме того, «Фенербахче» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в гостевом матче первого тура. Ну а главным пока что разочарованием стало домашнее поражение от «Олимпиакоса».

    «Фенербахче» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Фенербахче» — за 4.55.

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    В такой игре бессмысленно ставить на исход, произойти может все что угодно. Не исключено, что «Фенербахче» возьмет реванш за домашнее поражение, несмотря на то, что в него сейчас не верят.

    Но наш выбор — ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.28. Спокойным этот матч точно не будет.

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    «Олимпиакос» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фенербахче» взять реванш у «Олимпиакоса»?
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