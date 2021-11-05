«Рух» Брест сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Рух» Брест — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух» Брест

«Рух» Брест в нынешнем сезоне выступает достаточно стабильно. Команда теоретически еще может даже зацепиться за медали.

На данный момент брестчане занимают 5 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой 3 позиции составляет 5 очков.

В минувшем туре «Рух» Брест не сумел победить. В Жодино команда устроила взаимный артобстрел с местными торпедовцами (3:3).

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Против «Витебска» команда традиционно выступает неудачно. Из трех очных встреч «Рух» Брест добыл лишь две ничьи при одном поражении, при этом брестчане еще ни разу (!) не забивали.

«Витебск»

Витебляне при любых раскладах — крепкий середняк высшего дивизиона. Вот и нынешнее 8 место является вполне показательным.

Причем «Витебск» в теории может подняться на шестую строчку. Вот только как этого добиться, если у команды действующая серия из четырех матчей без побед?!

В минувшем своем матче «Витебск» снова удручил. Правда, домашняя неудача в матче с чемпионом (1:2) не видится такой уж трагедией.

Витебляне забивают почти с такой же частотой, что и пропускают (34:35). Наверняка команда будет искать счастье в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рух» Брест за 1.64, на ничью за 3.95, а на «Витебск» — за 5.30.

«Рух» традиционно неудачно играет против «Витебска».

Гости давненько не побеждают, и явно постараются надежнее сыграть в обороне .

Витебляне постараются прервать серию своих неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» или ничья с коэффициентом 2.26.