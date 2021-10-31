В воскресенье, 31 октября, миланский «Интер» на своем поле примет «Удинезе» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Сиро», начнется в 14:30 по московскому времени. «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 21 очко.

«Нерадзурри» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в десяти турах.

Единственное поражение подопечные Симоне Индзаги потерпели в середине октября от «Лацио» (1:3), зато уже после этого разошлись миром с «Ювентусом» (1:1) и выиграли у «Эмполи» (2:0).

В Лиге чемпионов миланцы обыграли «Шериф» (3:1) и поднялись на третье место в группе, сократив отставание от лидеров.

Все прогнозы на Серию А

Серьезных кадровых проблем у «Интера» нет. Еще летом стало известно, что Кристиан Эриксен не сыграет за команду в этом сезоне из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Удинезе»

«Удинезе» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 11 баллами.

На счету «маленьких зебр» две победы, пять ничьих и три поражения в десяти турах национального первенства.

В октябре команда Луки Готти поочередно поделила очки с «Сампдорией» (3:3), «Болоньей» (1:1), «Аталантой» (1:1) и «Вероной» (1:1).

После травм у «Удинезе» восстанавливаются Жерар Деулофеу и Игнасио Пуззетто.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 1.35, победа «Удинезе» — 10.00, ничья — 5.10.

Миланская команда порой допускает глупые потери, но в октябре она в целом играла стабильно, поэтому все еще находится в чемпионской гонке.

Да, отставание от «Наполи» и «Милана» увеличилось до 7 баллов, но опускать руки рано, тем более что уже 7 ноября состоится дерби с «россонери».

Подопечные Индзаги не имеют права разбрасываться очками, так что ждем от них уверенной победы. Наш прогноз и ставка — «победа "Интера" с форой -1,5» за 2.00.

Мы также попробовали бы ставку «обе забьют: нет» за 1.85, учитывая то, что «Удинезе» в среднем забивает чуть больше одного мяча за игру.