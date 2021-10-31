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    Приблизится ли «Интер» к лидерам Серии А?

    «Интер» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Удинезе»
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    Федерико Димарко
    В воскресенье, 31 октября, миланский «Интер» на своем поле примет «Удинезе» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Сиро», начнется в 14:30 по московскому времени. «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 14:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.80
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 21 очко.

    «Нерадзурри» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в десяти турах.

    Единственное поражение подопечные Симоне Индзаги потерпели в середине октября от «Лацио» (1:3), зато уже после этого разошлись миром с «Ювентусом» (1:1) и выиграли у «Эмполи» (2:0).

    В Лиге чемпионов миланцы обыграли «Шериф» (3:1) и поднялись на третье место в группе, сократив отставание от лидеров.

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    Серьезных кадровых проблем у «Интера» нет. Еще летом стало известно, что Кристиан Эриксен не сыграет за команду в этом сезоне из-за серьезных проблем со здоровьем.

    «Удинезе»

    «Удинезе» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 11 баллами.

    На счету «маленьких зебр» две победы, пять ничьих и три поражения в десяти турах национального первенства.

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    • В октябре команда Луки Готти поочередно поделила очки с «Сампдорией» (3:3), «Болоньей» (1:1), «Аталантой» (1:1) и «Вероной» (1:1).

    После травм у «Удинезе» восстанавливаются Жерар Деулофеу и Игнасио Пуззетто.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 1.35, победа «Удинезе» — 10.00, ничья — 5.10.

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    Миланская команда порой допускает глупые потери, но в октябре она в целом играла стабильно, поэтому все еще находится в чемпионской гонке.

    Да, отставание от «Наполи» и «Милана» увеличилось до 7 баллов, но опускать руки рано, тем более что уже 7 ноября состоится дерби с «россонери».

    Подопечные Индзаги не имеют права разбрасываться очками, так что ждем от них уверенной победы. Наш прогноз и ставка — «победа "Интера" с форой -1,5» за 2.00.

    Мы также попробовали бы ставку «обе забьют: нет» за 1.85, учитывая то, что «Удинезе» в среднем забивает чуть больше одного мяча за игру.

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    «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Интер» к лидерам Серии А?
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