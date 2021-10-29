«Хоффенхайм» сыграет на своем поле против берлинской «Герты» в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября в Зинсхайме, начало — в 21:30 мск. «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» после девяти туров находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе хозяев сейчас 11 очков.

В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на поле «Баварии», пропустив четыре мяча и ни разу не забив. Понятно, по этой игре судить о возможностях команды нет смысла.

Перед этим же «Хоффенхайм» разгромил дома «Кельн» — 5:0. В пяти домашних матчах чемпионата команда Себастьяна Хенесса набрала 10 очков .

Среди недели «Хоффенхайм» вышел в следующий раунд Кубка Германии, обыграв на своем поле «Хольштайн Киль» со счетом 5:1.

«Герта»

«Герта» набрала 12 очков и занимает в таблице десятую строчку, хотя еще совсем недавно она была рядом с зоной вылета.

Берлинский клуб улучшил турнирное положение благодаря победам над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией».

«Герта» вовремя пришла в себя после неприятных поражений от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В этих матчах команда Паля Дардаи пропустила в общей сложности восемь мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Герта» пропустила 16 мячей в пяти гостевых матчах Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Герты» — за 4.80.

В подобных матчах, как правило, сложно спрогнозировать исход, но в данном случае можно сделать акцент на то, что «Хоффенхайм» очень хорошо играет на своем поле.

К тому же, «Хоффе» в прошлом сезоне дважды обыграл «Герту».

Ставка — победа «Хоффенхайма» + тотал матча больше 2,5 за 2.45.