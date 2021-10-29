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    «Хоффенхайм» снова выиграет у «Герты»?

    «Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Германии 29 октября 2021 года

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    «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле против берлинской «Герты» в рамках десятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября в Зинсхайме, начало — в 21:30 мск. «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Октября 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» после девяти туров находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе хозяев сейчас 11 очков.

    В прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на поле «Баварии», пропустив четыре мяча и ни разу не забив. Понятно, по этой игре судить о возможностях команды нет смысла.

    Перед этим же «Хоффенхайм» разгромил дома «Кельн» — 5:0. В пяти домашних матчах чемпионата команда Себастьяна Хенесса набрала 10 очков.

    Среди недели «Хоффенхайм» вышел в следующий раунд Кубка Германии, обыграв на своем поле «Хольштайн Киль» со счетом 5:1.

    «Герта»

    «Герта» набрала 12 очков и занимает в таблице десятую строчку, хотя еще совсем недавно она была рядом с зоной вылета.

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    • Берлинский клуб улучшил турнирное положение благодаря победам над «Айнтрахтом» и менхенгладбахской «Боруссией».

    «Герта» вовремя пришла в себя после неприятных поражений от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В этих матчах команда Паля Дардаи пропустила в общей сложности восемь мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Герта» пропустила 16 мячей в пяти гостевых матчах Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Герты» — за 4.80.

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    В подобных матчах, как правило, сложно спрогнозировать исход, но в данном случае можно сделать акцент на то, что «Хоффенхайм» очень хорошо играет на своем поле.

    К тому же, «Хоффе» в прошлом сезоне дважды обыграл «Герту».

    Ставка — победа «Хоффенхайма» + тотал матча больше 2,5 за 2.45.

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    «Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» снова выиграет у «Герты»?
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