«Атлетико»
За 8 предыдущих выступлений в групповом этапе ЛЧ «Атлетико» только раз не выходил в плей-офф турнира. Но в 3 последних сезонах мадридцы занимали 2-е место в своем квартете.
В 1-м туре «матрасники» в середине сентября дома разошлись миром с «Порту» (0:0), а во 2-м туре вырвали выездную победу у «Милана» (2:1), дважды забив на последних минутах.
В последнем матче Примеры 2 октября «Атлетико» обыграл дома «Барселону» (2:0), а матч последнего тура с «Гранадой» пришлось перенести из-за матчей сборных в Южной Америке.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После 8 матчей Примеры «Атлетико» с 17 очками идет на 4-м месте с разницей мячей 11-6, Луис Суарес забил 4 гола. Не сыграет защитник Стефан Савич.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» остается главным претендентом на победу в квартете. Английский клуб занимал 1-ю строчку в группе ЛЧ в 3 из 4 предыдущих сезонов.
Мерсисайдцы стартовали в групповом этапе с результативного домашнего матча с «Миланом» (3:2), а во втором туре уничтожили на выезде «Порту» (5:1), пропустив в концовке при счете 3:0.
В последних матчах АПЛ команда Клоппа поделила очки в домашнем матче с «Ман Сити» (2:2), а гостевой матч с «Уотфордом» (5:0) им перенести не дали, так что его провели без Алиссона и Фабиньо, отправившихся сразу в Мадрид.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После 8 туров АПЛ «Ливерпуль» с 18 очками идет вторым, на балл отставая от «Челси». Разница мячей 22-6, у Салаха 7 голов, еще 5 у Мане. Не сыграет Эллиот, под вопросом Джон и Тиаго.
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ливерпуля» — 2.31.
В прошлом году команды встречались в 1/8 финала ЛЧ. «Атлетико» победил дома со счетом 1:0 и добился победы на выезде в экстра-тайме — 3:2 д.в.
Мерсисайдцы увереннее стартовали на групповом этапе, но у мадридйцев было время отдохнуть. Прогнозируем, что
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