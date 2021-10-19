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    Огорчит ли Суарес «Ливерпуль» в Мадриде?

    «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу чемпионов 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Ливерпуль»
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    Луис Суарес
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 октября в Мадриде, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 19 Октября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Атлетико»

    За 8 предыдущих выступлений в групповом этапе ЛЧ «Атлетико» только раз не выходил в плей-офф турнира. Но в 3 последних сезонах мадридцы занимали 2-е место в своем квартете.

    В 1-м туре «матрасники» в середине сентября дома разошлись миром с «Порту» (0:0), а во 2-м туре вырвали выездную победу у «Милана» (2:1), дважды забив на последних минутах.

    В последнем матче Примеры 2 октября «Атлетико» обыграл дома «Барселону» (2:0), а матч последнего тура с «Гранадой» пришлось перенести из-за матчей сборных в Южной Америке.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 8 матчей Примеры «Атлетико» с 17 очками идет на 4-м месте с разницей мячей 11-6, Луис Суарес забил 4 гола. Не сыграет защитник Стефан Савич.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» остается главным претендентом на победу в квартете. Английский клуб занимал 1-ю строчку в группе ЛЧ в 3 из 4 предыдущих сезонов.

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    • Мерсисайдцы стартовали в групповом этапе с результативного домашнего матча с «Миланом» (3:2), а во втором туре уничтожили на выезде «Порту» (5:1), пропустив в концовке при счете 3:0.

    В последних матчах АПЛ команда Клоппа поделила очки в домашнем матче с «Ман Сити» (2:2), а гостевой матч с «Уотфордом» (5:0) им перенести не дали, так что его провели без Алиссона и Фабиньо, отправившихся сразу в Мадрид.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 8 туров АПЛ «Ливерпуль» с 18 очками идет вторым, на балл отставая от «Челси». Разница мячей 22-6, у Салаха 7 голов, еще 5 у Мане. Не сыграет Эллиот, под вопросом Джон и Тиаго.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ливерпуля» — 2.31.

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    В прошлом году команды встречались в 1/8 финала ЛЧ. «Атлетико» победил дома со счетом 1:0 и добился победы на выезде в экстра-тайме — 3:2 д.в.

    Мерсисайдцы увереннее стартовали на групповом этапе, но у мадридйцев было время отдохнуть. Прогнозируем, что «Ливерпуль» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 за 2.05.

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    «Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на футбол. Огорчит ли Суарес «Ливерпуль» в Мадриде?
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