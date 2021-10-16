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    «Сморгонь» вчистую уступит витеблянам?

    «Сморгонь» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Витебск»
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    «Сморгонь»
    «Сморгонь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 15:00 мск. «Сморгонь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» практически не имеет шансов сохранить прописку в элите. Лишь математически команда способна зацепиться за полуспасительное стыковое 14 место.

    На данный момент команда находится на 15 месте с 13 очками в активе. Разумеется, оставшиеся пять туров для «Сморгони» сродни пяти финалам.

    В минувшем туре «Сморгонь» была разгромлена. «Торпедо-БелАЗ» не оставил аутсайдеру ни единого шанса (7:1).

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    63 пропущенных мяча в 25 матчах — явный показатель проблем в обороне. Они снова наверняка вылезут наружу в этом поединке.

    «Витебск»

    Витебляне заметно притормозили. При вполне приличной диспозиции команда теперь борется лишь за то, чтобы остаться на 6 месте.

    В минувшем туре «Витебск» вновь разочаровало результатом. Команда дома была разгромлена «Ислочью» (0:4).

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    • Вероятнее всего, в этом матче гости сыграют с позиции силы. При не особо высокой результативности (33 гола), витебляне все равно должны разобраться с аутсайдером.

    Интересно, что из пяти последних очных встреч «Витебск» выиграл в трех при двух поражениях. Причем всегда побеждали исключительно хозяева. Пора менять традиции!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.61, на ничью за 4.10, а на «Сморгонь» — за 5.30.

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    Хозяева уже фактически лишились шансов на спасение, к тому же отвратительно обороняются.

    «Витебск» максимально настроен прервать двухматчевую серию без побед.

    Витебляне намерены сохранить свою шестую позицию. Наши прогноз и ставка — Фора «Витебска» -1.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Сморгонь» — «Витебск»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Сморгонь» вчистую уступит витеблянам?
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