«Сморгонь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 15:00 мск. «Сморгонь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сморгонь»

«Сморгонь» практически не имеет шансов сохранить прописку в элите. Лишь математически команда способна зацепиться за полуспасительное стыковое 14 место.

На данный момент команда находится на 15 месте с 13 очками в активе. Разумеется, оставшиеся пять туров для «Сморгони» сродни пяти финалам.

В минувшем туре «Сморгонь» была разгромлена. «Торпедо-БелАЗ» не оставил аутсайдеру ни единого шанса (7:1).

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63 пропущенных мяча в 25 матчах — явный показатель проблем в обороне. Они снова наверняка вылезут наружу в этом поединке.

«Витебск»

Витебляне заметно притормозили. При вполне приличной диспозиции команда теперь борется лишь за то, чтобы остаться на 6 месте.

В минувшем туре «Витебск» вновь разочаровало результатом. Команда дома была разгромлена «Ислочью» (0:4).

Вероятнее всего, в этом матче гости сыграют с позиции силы. При не особо высокой результативности (33 гола), витебляне все равно должны разобраться с аутсайдером.

Интересно, что из пяти последних очных встреч «Витебск» выиграл в трех при двух поражениях. Причем всегда побеждали исключительно хозяева. Пора менять традиции!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.61, на ничью за 4.10, а на «Сморгонь» — за 5.30.

Хозяева уже фактически лишились шансов на спасение, к тому же отвратительно обороняются.

«Витебск» максимально настроен прервать двухматчевую серию без побед .

Витебляне намерены сохранить свою шестую позицию. Наши прогноз и ставка — Фора «Витебска» -1.5 с коэффициентом 2.60.