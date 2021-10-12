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    Юная «кадра» разнесет в щепки Сан-Марино?

    Польша U21 — Сан-Марино U21. Прогноз, ставка (к. 2.64) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Польша U21 — Сан-Марино U21
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    Себастьян Валюкевич
    Польша U21 сыграет на своем поле с Сан-Марино U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:30 мск. Польша U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Польши U21

    Молодые поляки бьются за одно из первых мест в группе. Пока получается не слишком успешно, но есть шанс исправить ситуацию.

    Молодежная сборная Польши U21 набрала 4 очка в 3 поединках. Разумеется, в этом матче поляки будут стремиться добыть уверенную победу.

    В минувшем туре квалификации команда набрала один балл. Ничья с венграми (2:2) могла бы сойти за позитивный результат, если бы не пропущенный в компенсированное время мяч.

    Все прогнозы на футбол

    В матче с футбольным карликом у молодой «кадры» нет иного выхода, кроме как крупно побеждать. Так, вероятнее всего, и случится.

    Сборная Сан-Марино U21

    Санмаринская дружина явно видится андердогом. Команда в трех матчах не то что не набрала баллов, а вообще — даже не забивала!

    На текущий момент сборная Сан-Марино U21 занимает последнее место в своей группе. Причем 12 пропущенных мячей явно говорят о проблемах в обороне.

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    • Минувший тур Сан-Марино U21 вновь не удался. Пусть поражение от латышских сверстников вышло некрупным (2:0).

    Для Сан-Марино U21 за счастье будет забить хотя бы гол. Вот только поляки вряд ли предоставят сопернику такую возможность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Польшу U21 за 1.01, на ничью за 22.00, а на Сан-Марино U21 — за 64.00.

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    Полякам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей.

    Гости будут рады даже достойному поражению.

    Класс соперников несопоставим, что и найдет отражение в результате. Наши прогноз и ставка — Фора Польши U21 -5.5 с коэффициентом 2.64.

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    Польша U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Юная «кадра» разнесет в щепки Сан-Марино?
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