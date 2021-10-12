Польша U21 сыграет на своем поле с Сан-Марино U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:30 мск. Польша U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Польши U21

Молодые поляки бьются за одно из первых мест в группе. Пока получается не слишком успешно, но есть шанс исправить ситуацию.

Молодежная сборная Польши U21 набрала 4 очка в 3 поединках. Разумеется, в этом матче поляки будут стремиться добыть уверенную победу.

В минувшем туре квалификации команда набрала один балл. Ничья с венграми (2:2) могла бы сойти за позитивный результат, если бы не пропущенный в компенсированное время мяч.

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В матче с футбольным карликом у молодой «кадры» нет иного выхода, кроме как крупно побеждать. Так, вероятнее всего, и случится.

Сборная Сан-Марино U21

Санмаринская дружина явно видится андердогом. Команда в трех матчах не то что не набрала баллов, а вообще — даже не забивала!

На текущий момент сборная Сан-Марино U21 занимает последнее место в своей группе. Причем 12 пропущенных мячей явно говорят о проблемах в обороне.

Минувший тур Сан-Марино U21 вновь не удался. Пусть поражение от латышских сверстников вышло некрупным (2:0).

Для Сан-Марино U21 за счастье будет забить хотя бы гол. Вот только поляки вряд ли предоставят сопернику такую возможность.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Польшу U21 за 1.01, на ничью за 22.00, а на Сан-Марино U21 — за 64.00.

Полякам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей .

Гости будут рады даже достойному поражению.

Класс соперников несопоставим, что и найдет отражение в результате. Наши прогноз и ставка — Фора Польши U21 -5.5 с коэффициентом 2.64.