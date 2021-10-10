В воскресенье, в 9-м туре второго испанского дивизиона «Фуэнлабрада» на своем поле сыграет против «Леганеса». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фуэнлабрада»

В прошлом сезоне «Фуэнлабрада» финишировала на экваторе турнирной таблицы Сегунды. В новом же чемпионате она по итогам восьми туров идет на 12-месте.

Коллектив сумел добыть всего лишь две виктории, столько же раз он уходил с поля поверженным и четыре раза делил очки со своими оппонентами, забил семь мячей, а пропустил на гол меньше.

Стартовала команда с поражения, но после этого не уступала на протяжении шести игр подряд. В минувшем же туре она прервала свою удачную серию, проиграв на выезде «Малаге» со счетом 0:1.

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Еще с учетом прошлого сезона у «Фуэнлабрады» всего лишь две виктории в родных стенах за последние девять матчей. Также в этот период она трижды уступила и четыре встречи свела вничью.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида пока идет вблизи зоны вылета, оторвавшись от нее всего лишь на один балл. За восемь проведенных игр он дважды победил при трех ничьих и фиаско.

Стартовали «огурцы» в текущем первенстве с 5-матчевой безвыигрышной серии, проиграв в ней трижды. Но в последующих трех поединках он не уступает , дважды победив в данном отрезке и сыграв вничью дома с «Луго» 1:1 в минувшем туре.

За последние шесть встреч вне родных стен «Леганес» проиграл в половине из них, еще в этот период он дважды победил и раз сыграл вничью.

В минувшем сезоне «Фуэнлабрада» в играх с «Леганесом» добыла четыре очка, победив 2:0 в гостях и сыграв вничью 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Фуэнлабрада» — «Леганес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фуэнлабрада» предлагают — 2.55.

На викторию «Леганеса» дают — 3.13, ничья оценена — в 2.98.

После неудачного старта «Леганес» похоже немного пришел в себя и стал исправно набирать очки. Считаем, что и в данной встрече «огурцы» не останутся без зачетных пунктов. Наш прогноз на эту игру — победа «Леганеса» с форой 0.