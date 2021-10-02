Казанский «Рубин» сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода» в десятом туре чемпионата России. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Рубин» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» после недавних матчей опустился в турнирной таблице РПЛ на седьмое место. Сейчас в активе казанского клуба 14 очков.

В прошлом туре «Рубин» проиграл на выезде московскому «Динамо» (0:2), а перед этим уступил на своем поле «Зениту» (1:3).

В обоих случаях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был недоволен судейством, но очевидно, что проблема не в этом. Команда играла заметно хуже соперников.

У «Рубина» сейчас спад, о чем можно судить по результатам. В пяти предыдущих турах команда Слуцкого потерпела три поражения и одержала только одну победу.

Все прогнозы на РПЛ

«Рубин» забивал хотя бы один мяч во всех домашних матчах РПЛ текущего сезона.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» тем временем находится на десятом месте. У гостей на три очка меньше, чем у «Рубина».

Нижегородцы очень бодро стартовали, но два недавних матча провели не очень удачно.

В понедельник команда Александра Кержакова проиграла ЦСКА, а перед этим было поражение от тульского «Арсенала».

Но уже всем понятно, что «Нижний Новгород» просто так очки не раздает. Дебютант лиги уже успел одержать победы над «Спартаком» и «Динамо», которые явно поплатились за недооценку соперника.

Удивительный факт: «Нижний Новгород» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал в гостях (две победы и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Нижнего Новгорода» — за 5.30.

На самом деле, здесь не все так очевидно, как может показаться. Нижегородцы умеют удивлять, поэтому от ставки на конкретно забарахливший «Рубин» лучше воздержаться. Команда Слуцкого находится в непонятном состоянии.

Ставка — обе команды забьют за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,0 за 2.79.