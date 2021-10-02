«Рубин»
«Рубин» после недавних матчей опустился в турнирной таблице РПЛ на седьмое место. Сейчас в активе казанского клуба 14 очков.
В прошлом туре «Рубин» проиграл на выезде московскому «Динамо» (0:2), а перед этим уступил на своем поле «Зениту» (1:3).
В обоих случаях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был недоволен судейством, но очевидно, что проблема не в этом. Команда играла заметно хуже соперников.
У «Рубина» сейчас спад, о чем можно судить по результатам. В пяти предыдущих турах команда Слуцкого потерпела три поражения и одержала только одну победу.
«Рубин» забивал хотя бы один мяч во всех домашних матчах РПЛ текущего сезона.
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» тем временем находится на десятом месте. У гостей на три очка меньше, чем у «Рубина».
Нижегородцы очень бодро стартовали, но два недавних матча провели не очень удачно.
В понедельник команда Александра Кержакова проиграла ЦСКА, а перед этим было поражение от тульского «Арсенала».
Но уже всем понятно, что «Нижний Новгород» просто так очки не раздает. Дебютант лиги уже успел одержать победы над «Спартаком» и «Динамо», которые явно поплатились за недооценку соперника.
Прогноз и ставка
На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Нижнего Новгорода» — за 5.30.
На самом деле, здесь не все так очевидно, как может показаться. Нижегородцы умеют удивлять, поэтому от ставки на конкретно забарахливший «Рубин» лучше воздержаться. Команда Слуцкого находится в непонятном состоянии.
Ставка — обе команды забьют за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,0 за 2.79.