ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси «Зенит» — «Мальме»Разгромили, но не убедили. «Зенит» одержал свою самую крупную победу в ЛЧ
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
  • 23:54
    • «Байер» выиграл у «Селтика», «Бетис» одолел «Ференцварош»
  • 22:47
    • Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив
  • 22:00
    • «Заря» с крупным счетом проиграла «Роме»
    Все новости спорта

    «Нижний Новгород» наберет очки и на поле «Рубина»?

    «Рубин» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат России 2 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Нижний Новгород»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    Казанский «Рубин» сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода» в десятом туре чемпионата России. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Рубин» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» после недавних матчей опустился в турнирной таблице РПЛ на седьмое место. Сейчас в активе казанского клуба 14 очков.

    В прошлом туре «Рубин» проиграл на выезде московскому «Динамо» (0:2), а перед этим уступил на своем поле «Зениту» (1:3).

    В обоих случаях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был недоволен судейством, но очевидно, что проблема не в этом. Команда играла заметно хуже соперников.

    У «Рубина» сейчас спад, о чем можно судить по результатам. В пяти предыдущих турах команда Слуцкого потерпела три поражения и одержала только одну победу.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Рубин» забивал хотя бы один мяч во всех домашних матчах РПЛ текущего сезона.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» тем временем находится на десятом месте. У гостей на три очка меньше, чем у «Рубина».

    Нижегородцы очень бодро стартовали, но два недавних матча провели не очень удачно.
    В понедельник команда Александра Кержакова проиграла ЦСКА, а перед этим было поражение от тульского «Арсенала».

    Но уже всем понятно, что «Нижний Новгород» просто так очки не раздает. Дебютант лиги уже успел одержать победы над «Спартаком» и «Динамо», которые явно поплатились за недооценку соперника.

    Удивительный факт: «Нижний Новгород» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал в гостях (две победы и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Рубин» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Нижнего Новгорода» — за 5.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На самом деле, здесь не все так очевидно, как может показаться. Нижегородцы умеют удивлять, поэтому от ставки на конкретно забарахливший «Рубин» лучше воздержаться. Команда Слуцкого находится в непонятном состоянии.

    Ставка — обе команды забьют за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,0 за 2.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мариуполь — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер С
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Нижний Новгород» наберет очки и на поле «Рубина»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры