1 октября в 8-м туре второго испанского дивизиона «Понферрадина» на своем поле сыграет против «Вальядолида». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Понферрадина» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

«Понферрадина» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона закончила на восьмом месте, существенно отстав от шестой строки, дающий право на плей-офф.

В текущем же первенстве после семи туров «сине-белые» идут среди лидеров, имея в своей копилке 15 баллов, добыв пять побед и два раза проиграв.

Стартовали кастильонцы с трех выигрышных результатов подряд и только в четвертом игровом дне они потерпели первую неудачу в сезоне, уступив в гостях «Тенерифе» со счетом 0:2.

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В последующих трех встречах «Понферрадина» добыла две виктории, а в прошлой игре потерпела выездное фиаско от «Лас-Пальмаса» 1:2. Отметим, что на своем поле у нее только два фиаско за последние 14 встреч при восьми победах.

«Вальядолид»

«Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Фиолетово-белые» до последнего тура сохраняли шансы остаться в элите, но проиграли в последнем туре «Атлетико» 1:2, а конкуренты добились нужных для себя результатов.

По итогам семи матчей во втором дивизионе «пусела» набрала десять очков и идет пока десятой. Коллектив по три раза побеждал и был повержен, а также одну встречу свел вничью.

В минувшем игровом дне «Вальядолид» на своей арене переиграл аутсайдера «Алькоркон» 2:0, тем самым прервав серию из трех фиаско. На выезде у команды только одна победа за 14 игр при шести поражениях.

Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2015/16. И тогда в розыгрыше Сегунды «Понферрадина» дома разгромила «Вальядолид» 3:0, а в гостях сыграла вничью 0:0.

Прогноз и ставка на «Понферрадина» — «Вальядолид»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Понферрадины» предлагают — 2.67.

На викторию «Вальядолида» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.13.

«Понферрадина» вполне может воспользоваться неумением «Вальядолида» играть вне родных стен. Поэтому в данной игре рекомендуем ставить на викторию хозяев с 0 форой.