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    Добудут ли островитяне первую викторию в сезоне?

    «Кальяри» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Венеция»
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    Жоао Педро
    В пятницу, 1 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Кальяри» на своем поле сыграет против «Венеции». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Октября 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    В прошлом розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета всего лишь на четыре балла.

    В текущем же чемпионате Италии сардинцы после шести туров идут на предпоследней позиции, имея в своей копилке лишь два зачетных пункта, отставая от безопасной строки на два очка.

    В прошлом игровом дне островитяне проиграли на выезде «Наполи» со счетом 0:2, что стало для них вторым подряд фиаско с таким же результатом. Туром ранее они уступили дома «Эмполи».

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    «Кальяри» в рамках чемпионат страны не может победить в последних девяти поединках, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений.

    «Венеция»

    «Венеция» по итогам прошлого сезона получила повышение в классе. Регулярное первенство Серии Б она завершила пятой, но через плей-офф получила билет в Серию А.

    В элите итальянского футбола коллектив после шести туров набрал четыре пункта и находится вблизи зоны вылета. Единственную победу он одержал в гостях у «Эмполи» 2:1 еще в третьем туре.

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    • После этого «Венеция» потерпел два подряд поражения, а в минувшем игровом дне поделила очки с «Торино» 1:1 на своем поле. За все шесть матчей чемпионата она пропускала в каждой игре.

    На выезде команда в данном розыгрыше Серии А провела четыре матча и три из них проиграла «всухую».

    Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Венеция»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Венеции» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.08.

    Прогнозируем, что островитяне наконец-то добудут первую викторию в сезоне, обыграв на своем поле новичка лиги.

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    «Кальяри» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на футбол. Добудут ли островитяне первую викторию в сезоне?
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