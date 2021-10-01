В пятницу, 1 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Кальяри» на своем поле сыграет против «Венеции». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Кальяри» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

В прошлом розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета всего лишь на четыре балла.

В текущем же чемпионате Италии сардинцы после шести туров идут на предпоследней позиции, имея в своей копилке лишь два зачетных пункта, отставая от безопасной строки на два очка.

В прошлом игровом дне островитяне проиграли на выезде «Наполи» со счетом 0:2, что стало для них вторым подряд фиаско с таким же результатом. Туром ранее они уступили дома «Эмполи».

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«Кальяри» в рамках чемпионат страны не может победить в последних девяти поединках, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений.

«Венеция»

«Венеция» по итогам прошлого сезона получила повышение в классе. Регулярное первенство Серии Б она завершила пятой, но через плей-офф получила билет в Серию А.

В элите итальянского футбола коллектив после шести туров набрал четыре пункта и находится вблизи зоны вылета. Единственную победу он одержал в гостях у «Эмполи» 2:1 еще в третьем туре.

После этого «Венеция» потерпел два подряд поражения, а в минувшем игровом дне поделила очки с «Торино» 1:1 на своем поле. За все шесть матчей чемпионата она пропускала в каждой игре.

На выезде команда в данном розыгрыше Серии А провела четыре матча и три из них проиграла «всухую».

Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Венеция»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 1.80.

На викторию «Венеции» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.08.

Прогнозируем, что островитяне наконец-то добудут первую викторию в сезоне, обыграв на своем поле новичка лиги.