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    «Эмполи» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Италии, 26 сентября 2021 года

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    Марко Арнаутович
    В воскресенье, 26 сентября, в рамках 6-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле примет «Болонью». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 16:00 Болонья Болонья
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    «Эмполи»

    «Эмполи» в прошлом сезоне выступал в итальянской Серии В, где сумел занять первую строчку, обойдя ближайшего преследователя на четыре очка.

    Тосканцы неплохо смотрелись в предсезонных спаррингах, а первый официальный матч они провели в Кубке страны, где обыграли «Виченцу» 4:2, а в чемпионате в первом туре в родных стенах оказались слабей «Лацио» 1:3.

    Во втором игровом дне «синие» преподнесли сенсацию, переиграв в Турине «Ювентус» со счетом 1:0. После этого они потерпели два домашних поражения подряд, а в своей последней проведенной игре была победа над «Кальяри» 2:0 в гостях.

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    С учетом прошлого сезона «Эмполи» уже десять подряд поединков не играет вничью, поровну подели в данном отрезке победные исходы и поражения.

    «Болонья»

    «Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионата она начала очень даже неплохо, набрав в пяти турах восемь баллов, и находится в первой половине турнирной таблицы.

    Начал сезон коллектив с поражения от «Тернаны» 4:5 в Кубке Италии. После этого он стартовал и в чемпионате страны, где в первых трех турах дважды победили и раз сыграли вничью.

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    • В четвертом игровом дне «красно-синие» потерпели сокрушительное поражение в Милане от «Интера» со счетом 1:6, а затем на своем поле расписали мировую с «Дженоа» 2:2.

    С учетом прошлого сезона у «Болоньи» только четыре проигрыша за 12 последних поединков в рамках Серии А.

    В серии А сезона 2018/19 эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Болонья»

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Эмполи» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.64.

    «Эмполи» дома забивает совсем немного, а «Болонья» в гостях также особо результативностью не отличается. Поэтому от их очной встречи наверняка не стоит ждать верхового исхода.

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    «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Матч не обещает быть особо результативным
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