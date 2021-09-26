В воскресенье, 26 сентября, в рамках 6-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле примет «Болонью». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» в прошлом сезоне выступал в итальянской Серии В, где сумел занять первую строчку, обойдя ближайшего преследователя на четыре очка.

Тосканцы неплохо смотрелись в предсезонных спаррингах, а первый официальный матч они провели в Кубке страны, где обыграли «Виченцу» 4:2, а в чемпионате в первом туре в родных стенах оказались слабей «Лацио» 1:3.

Во втором игровом дне «синие» преподнесли сенсацию, переиграв в Турине «Ювентус» со счетом 1:0. После этого они потерпели два домашних поражения подряд, а в своей последней проведенной игре была победа над «Кальяри» 2:0 в гостях.

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С учетом прошлого сезона «Эмполи» уже десять подряд поединков не играет вничью, поровну подели в данном отрезке победные исходы и поражения.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионата она начала очень даже неплохо, набрав в пяти турах восемь баллов, и находится в первой половине турнирной таблицы.

Начал сезон коллектив с поражения от «Тернаны» 4:5 в Кубке Италии. После этого он стартовал и в чемпионате страны, где в первых трех турах дважды победили и раз сыграли вничью.

В четвертом игровом дне «красно-синие» потерпели сокрушительное поражение в Милане от «Интера» со счетом 1:6, а затем на своем поле расписали мировую с «Дженоа» 2:2.

С учетом прошлого сезона у «Болоньи» только четыре проигрыша за 12 последних поединков в рамках Серии А.

В серии А сезона 2018/19 эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Болонья»

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.60.

На викторию «Эмполи» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.64.

«Эмполи» дома забивает совсем немного, а «Болонья» в гостях также особо результативностью не отличается. Поэтому от их очной встречи наверняка не стоит ждать верхового исхода.