«Монако» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Монако» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне не радует. Вместо борьбы за чемпионский титул монегаски увязли в нижней части турнирной таблицы.

Ныне команда Александра Головина занимает лишь 14 место в турнирной таблице Лиги 1. На текущий момент в активе у «Монако» 5 очков по итогам шести сыгранных туров.

В минувшем туре «Монако» сумел разжиться одним баллом в Ницце. Впрочем, паритет с крепким оппонентом (2:2) вполне можно занести в актив.

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Сент-Этьена» монегаски играют крайне неудачно. Из пяти последних поединков в активе монегасков лишь одна виктория при трех поражениях.

«Сент-Этьен»

Эта команды давно ни на что серьезное не претендует. Более того, сейчас «бело-зеленые» вовсе пребывают в зоне вылета.

На текущий момент «Сент-Этьен» занимает предпоследнее 19 место в Лиге 1. В активе у команды только три набранных очка при разнице мячей 6:11.

В предыдущем туре чемпионата «Сент-Этьен» дома не добился даже ничьей. Поражение от «Бордо» стало весьма досадным (1:2).

Из шести командных голов три в активе у форварда Вахби Хазри. Тунисец будет максимально вытягивать свою команду из зоны вылета.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.54, на ничью за 4.42, а на «Сент-Этьен» — за 6.70.

Монегаски постепенно выбираются из нижней части турнирной таблицы, и наверняка сыграют с позиции силы .

«Сент-Этьен» в нынешнем чемпионате не выиграл ни одного матча.

Монегаски смотрятся сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.06.