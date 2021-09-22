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    Принесет ли успех стартовый натиск монегасков?

    «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Лига 1, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Сент-Этьен»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Монако» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 20:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.25
  • Ставка!
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    «Монако»

    «Монако» в нынешнем сезоне не радует. Вместо борьбы за чемпионский титул монегаски увязли в нижней части турнирной таблицы.

    Ныне команда Александра Головина занимает лишь 14 место в турнирной таблице Лиги 1. На текущий момент в активе у «Монако» 5 очков по итогам шести сыгранных туров.

    В минувшем туре «Монако» сумел разжиться одним баллом в Ницце. Впрочем, паритет с крепким оппонентом (2:2) вполне можно занести в актив.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Сент-Этьена» монегаски играют крайне неудачно. Из пяти последних поединков в активе монегасков лишь одна виктория при трех поражениях.

    «Сент-Этьен»

    Эта команды давно ни на что серьезное не претендует. Более того, сейчас «бело-зеленые» вовсе пребывают в зоне вылета.

    На текущий момент «Сент-Этьен» занимает предпоследнее 19 место в Лиге 1. В активе у команды только три набранных очка при разнице мячей 6:11.

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  • 17/09/2021

    • В предыдущем туре чемпионата «Сент-Этьен» дома не добился даже ничьей. Поражение от «Бордо» стало весьма досадным (1:2).

    Из шести командных голов три в активе у форварда Вахби Хазри. Тунисец будет максимально вытягивать свою команду из зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.54, на ничью за 4.42, а на «Сент-Этьен» — за 6.70.

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    Монегаски постепенно выбираются из нижней части турнирной таблицы, и наверняка сыграют с позиции силы.

    «Сент-Этьен» в нынешнем чемпионате не выиграл ни одного матча.

    Монегаски смотрятся сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» в 1 тайме с коэффициентом 2.06.

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    «Монако» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Принесет ли успех стартовый натиск монегасков?
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