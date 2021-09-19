«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» является середняком Бундеслиги. После возвращения в высший свет команда смотрится неплохо на фоне остальных.

На текущий момент в активе у «Штутгарта» 4 очка. Швабы занимают 12 место, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 8:9.

В минувшем туре «Штутгарт» заработал один балл. Выездная встреча с «Айнтрахтом» завершилась вничью (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Против «фармацевтов» швабы играют неудачно. Из пяти последних встреч в пассиве у «Штутгарта» четыре поражения при одном паритете.

«Байер»

Леверкузенцы все мечтают побороться за чемпионский титул, но тягаться с «Баварией» не могут. Вот и нынешний сезон, вероятно, принесет лишь схватку за выход в Лигу чемпионов.

На текущий момент «Байер» занимает 6 место с 7 очками в активе. Причем забили «фармацевты» уже 12 мячей в 4 матчах, пропустив в свои ворота в два раза меньше.

В минувшем туре «Байер» уступил. Причем домашняя перестрелка с дортмундцами (3:4) вполне тянет на украшение чемпионата!

Пока не радует результативностью Патрик Шик. Чешский форвард отличился всего трижды в 4 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Штутгарт» — за 3.30.

Швабы нестабильны, к тому же давненько не выигрывали у «Байера».

«Байер» бьется за высшие места, и явно не захочет терять очки .

Гости наверняка сыграют первым номером, для чего в их составе имеются сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10.