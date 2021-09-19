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    Швабы не устоят перед «Байером»?

    «Штутгарт» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Байер»
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    Жереми Фримпонг
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Сентября 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» является середняком Бундеслиги. После возвращения в высший свет команда смотрится неплохо на фоне остальных.

    На текущий момент в активе у «Штутгарта» 4 очка. Швабы занимают 12 место, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 8:9.

    В минувшем туре «Штутгарт» заработал один балл. Выездная встреча с «Айнтрахтом» завершилась вничью (1:1).

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    Против «фармацевтов» швабы играют неудачно. Из пяти последних встреч в пассиве у «Штутгарта» четыре поражения при одном паритете.

    «Байер»

    Леверкузенцы все мечтают побороться за чемпионский титул, но тягаться с «Баварией» не могут. Вот и нынешний сезон, вероятно, принесет лишь схватку за выход в Лигу чемпионов.

    На текущий момент «Байер» занимает 6 место с 7 очками в активе. Причем забили «фармацевты» уже 12 мячей в 4 матчах, пропустив в свои ворота в два раза меньше.

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    • В минувшем туре «Байер» уступил. Причем домашняя перестрелка с дортмундцами (3:4) вполне тянет на украшение чемпионата!

    Пока не радует результативностью Патрик Шик. Чешский форвард отличился всего трижды в 4 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Штутгарт» — за 3.30.

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    Швабы нестабильны, к тому же давненько не выигрывали у «Байера».

    «Байер» бьется за высшие места, и явно не захочет терять очки.

    Гости наверняка сыграют первым номером, для чего в их составе имеются сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10.

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    «Штутгарт» — «Байер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Швабы не устоят перед «Байером»?
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