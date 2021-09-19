«Штутгарт»
«Штутгарт» является середняком Бундеслиги. После возвращения в высший свет команда смотрится неплохо на фоне остальных.
На текущий момент в активе у «Штутгарта» 4 очка. Швабы занимают 12 место, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 8:9.
В минувшем туре «Штутгарт» заработал один балл. Выездная встреча с «Айнтрахтом» завершилась вничью (1:1).
Против «фармацевтов» швабы играют неудачно. Из пяти последних встреч в пассиве у «Штутгарта» четыре поражения при одном паритете.
«Байер»
Леверкузенцы все мечтают побороться за чемпионский титул, но тягаться с «Баварией» не могут. Вот и нынешний сезон, вероятно, принесет лишь схватку за выход в Лигу чемпионов.
На текущий момент «Байер» занимает 6 место с 7 очками в активе. Причем забили «фармацевты» уже 12 мячей в 4 матчах, пропустив в свои ворота в два раза меньше.
В минувшем туре «Байер» уступил. Причем домашняя перестрелка с дортмундцами (3:4) вполне тянет на украшение чемпионата!
Пока не радует результативностью Патрик Шик. Чешский форвард отличился всего трижды в 4 матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Штутгарт» — за 3.30.
Швабы нестабильны, к тому же давненько не выигрывали у «Байера».
Гости наверняка сыграют первым номером, для чего в их составе имеются сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10.