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    Новичок устоит на поле «волков»?

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд». Прогноз и ставка (к. 1.99) на футбол, Чемпионат Англии, 18 сентября 2021 года

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    «Брентфорд»
    В 5-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Встреча пройдет 18 сентября и начнется в 14:30 по мск. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 14:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в прошлом чемпионате Англии ни на что серьезное не претендовал, закончив первенство во второй части турнирной таблицы, значительно опередив зону вылета.

    В текущем же розыгрыше АПЛ «волки» после четырех туров также идут во второй части турнирки, имея на своем счету только три набранных пункта.

    Этими баллами «оранжево-черные» разжились в минувшем туре первенства, переиграв тогда в гостях «Уотфорд» со счетом 2:0. Перед этим они проиграли три стартовых поединка, все с одинаковым результатом по 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что победой над «Уотфордом» «Вулверхэмптон» прервал серию из шести поражений подряд в рамках чемпионате страны.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где в регулярном этапе финишировал на третьей строчке и пробился в плей-офф повышения.

    Там лондонская команда в полуфинале по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута», а в финальном поединке справилась «Суонси» 2:0.

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  • 13/09/2021

    • В первом туре данного розыгрыша АПЛ новичок элиты на своем стадионе переиграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:0, после чего поочередно поделил очки с «Кристал Пэлас» 0:0 и «Астон Виллой» 1:1 в гостях.

    В минувшем же игровом дне «Брентфорд» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв дома 0:1 «Брайтону», что стало только вторым фиаско для коллектива за последние 19 официальных встреч.

    Последняя встреча этих команд состоялась в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Чемпионшипа «Вулверхэмптон» дома победил дома 3:0, а на выезде была мировая 0:0.

    Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.26.

    Прогнозируем, что новичку еще хватит запала на старте сезона и он не проиграет середняку лиги. Наша ставка на этот поединок — Х2.

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    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Новичок устоит на поле «волков»?
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