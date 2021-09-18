«Кельн»
«Кельн» стартовал в сезоне с победы над клубом «Карл Цейсс» в Кубке Германии — 1:1 и 4:2 по пенальти.
В Бундеслиге команда в четырех турах смогла набрать 7 очков, уступив только «Баварии» (2:3).
«Кельн» обыграл «Герту» (3:1), «Бохум» (2:1) и разошелся миром с «Фрайбургом» (1:1).
После четырех туров в таблице Бундеслиги «Кельн» расположился на седьмом месте.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» на старте сезона в Кубке Германии разгромил «Зандхаузен» (4:0).
Старт сезона в Бундеслиге команда провалила — лишь 3 очка в четырех турах. Набрать их удалось против «Штутгарта» (4:0).
В остальных матчах «РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» (0:1), «Вольфсбургу» (0:1) и «Баварии» (1:4). В таблице Бундеслиги «Лейпциг» пока лишь на 12-м месте.
На неделе команда стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов — в феерическом матче «Лейпциг» проиграл «Ман Сити» со счетом 3:6.
Прогноз и ставка
На победу «Кельна» дается коэффициент 4,54, на ничью — 4,02, а на победу «Лейпцига» — 1,82.
«Лейпциг» находится в посредственной форме на старте сезона, да еще и на неделе играл в Лиге чемпионов, когда «Кельн» отдыхал.
Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет с коэффициентом 2,09.