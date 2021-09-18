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    Сможет ли «РБ Лейпциг» победить в гостях?

    «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.09) и ставка на матч Бундеслиги 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Лейпциг»
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    Дани Ольмо
    «Кельн» примет «РБ Лейпциг» в 5-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Рейн Энерги» 18 сентября. Начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Сентября 2021 года
    Кёльн
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    •  Кёльн 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.85
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    «Кельн»

    «Кельн» стартовал в сезоне с победы над клубом «Карл Цейсс» в Кубке Германии — 1:1 и 4:2 по пенальти.

    В Бундеслиге команда в четырех турах смогла набрать 7 очков, уступив только «Баварии» (2:3).

    «Кельн» обыграл «Герту» (3:1), «Бохум» (2:1) и разошелся миром с «Фрайбургом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    После четырех туров в таблице Бундеслиги «Кельн» расположился на седьмом месте.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» на старте сезона в Кубке Германии разгромил «Зандхаузен» (4:0).

    Старт сезона в Бундеслиге команда провалила — лишь 3 очка в четырех турах. Набрать их удалось против «Штутгарта» (4:0).

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    • В остальных матчах «РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» (0:1), «Вольфсбургу» (0:1) и «Баварии» (1:4). В таблице Бундеслиги «Лейпциг» пока лишь на 12-м месте.

    На неделе команда стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов — в феерическом матче «Лейпциг» проиграл «Ман Сити» со счетом 3:6.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кельна» дается коэффициент 4,54, на ничью — 4,02, а на победу «Лейпцига» — 1,82.

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    «Лейпциг» находится в посредственной форме на старте сезона, да еще и на неделе играл в Лиге чемпионов, когда «Кельн» отдыхал. Хозяева вполне могут набрать очки в домашнем матче, несмотря на статус аутсайдера.

    Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет с коэффициентом 2,09.

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    «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «РБ Лейпциг» победить в гостях?
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