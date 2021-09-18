«Кельн» примет «РБ Лейпциг» в 5-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Рейн Энерги» 18 сентября. Начало — в 19:30 мск. «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» стартовал в сезоне с победы над клубом «Карл Цейсс» в Кубке Германии — 1:1 и 4:2 по пенальти.

В Бундеслиге команда в четырех турах смогла набрать 7 очков, уступив только «Баварии» (2:3).

«Кельн» обыграл «Герту» (3:1), «Бохум» (2:1) и разошелся миром с «Фрайбургом» (1:1).

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После четырех туров в таблице Бундеслиги «Кельн» расположился на седьмом месте.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на старте сезона в Кубке Германии разгромил «Зандхаузен» (4:0).

Старт сезона в Бундеслиге команда провалила — лишь 3 очка в четырех турах. Набрать их удалось против «Штутгарта» (4:0).

В остальных матчах «РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» (0:1), «Вольфсбургу» (0:1) и «Баварии» (1:4). В таблице Бундеслиги «Лейпциг» пока лишь на 12-м месте.

На неделе команда стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов — в феерическом матче «Лейпциг» проиграл «Ман Сити» со счетом 3:6.

Прогноз и ставка

На победу «Кельна» дается коэффициент 4,54, на ничью — 4,02, а на победу «Лейпцига» — 1,82.

«Лейпциг» находится в посредственной форме на старте сезона, да еще и на неделе играл в Лиге чемпионов, когда «Кельн» отдыхал. Хозяева вполне могут набрать очки в домашнем матче , несмотря на статус аутсайдера.

Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет с коэффициентом 2,09.