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    Кто будет дальше от зоны вылета?

    «Суонси» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Англии, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Миллуолл»
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    «Миллуолл» занимает 17 место
    В среду, 15 сентября, в 7-м туре второго английского дивизиона «Суонси» в родных стенах сразится с «Миллуоллом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Суонси» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Суонси»

    В прошлом сезоне «Суонси» был близок к возвращение в элиту английского футбола, но, заняв четвертое место в Чемпионшипе, в финале плей-офф он уступил «Брентфорду» 0:2.

    При подготовке к новому сезону валлийский коллектив сперва поочередно по 2:1 одолел команды из низших лиг Англии, а также проиграл «Саутгемптону» из АПЛ со счетом 1:3.

    На старте нового розыгрыша Чемпионшипа «лебеди» проиграли «Блэкберну» (1:2), затем победили в Кубке лиги над «Рединг» (3:0), после чего расписал мировую с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    В пяти прошлых матчах клуб потерпел фиаско от «Сток Сити» (1:3), и «Престона» (1:3), победила «Бристоль Сити» (1:0), а также сыграла вничью с «Халлом» (0:0) в Чемпионшипе и разгромила «Плимут» (4:1) в Кубке Лиги.

    Таким образом, по итогам шести матчей коллектив занимает 20-е место, опережая зону вылета (22 позицию) по разнице мячей.

    «Миллуолл»

    В прошлой кампании «Миллуолл» занял 11-ю позицию. Отставание от зоны плей-офф составило целых 15 очков.

    Во время предсезонных матчей лондонцы не потерпели ни одного поражения. Им удалось победить «Мотеруэлл» (2:0), сыграть вничью с «Джиллингемом» (1:1) и разгромить «Ипсвич» (3:0).

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  • 13/09/2021

    • В первых двух турах Чемпиошипа коллектив сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1) и «Блэкберном» (1:1). Между этими поединками была победа над «Портсмутом» в 1-м раунде Кубка Лиги.

    Затем были поражения от «Фулхэма» (1:2) и «Кардиффа» (1:3), а в трех предыдущих поединках «Львы» прошли в Кубке Лиги «Кембридж» (3:1), а затем одолела «Блэкпул» (2:1) и сыграла вничью с «Вест Бромвичем» в Чемпионшипе.

    Тем самым, по итогам шести поединков «Миллуолл» занимает 17-е строчку, опережая зону вылета на один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

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    «Суонси» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Кто будет дальше от зоны вылета?
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