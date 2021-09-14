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    Обыграет ли «Вольфсбург» «Лилль»?

    «Лилль» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 3.60) на футбол, Лиги чемпионов, 14 сентября 2021 года

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    «Вольфсбург» лидирует в Бундеслиге
    В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов шведский «Лилль» 14 сентября на своем поле сыграет против «Вольфсбурга». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Лилль» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 14 Сентября 2021 года
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    «Лилль»

    Сказка «Лилля» все-таки завершилась. Точка была поставлена в победном матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен». После этого начались тяжелые будни.

    Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции. Клуб пропустил в пяти предыдущих матчах 11 мячей.

    Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье».

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    Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье. А в последнем туре «Доги» уступили на выезде «Лорьяну» и занимают 12 место.

    «Вольфсбург»

    Футбольный клуб из Вольфсбурга стартанул в новом сезоне Германии с 1/32 финала Кубка страны. На этой стадии «волки» неожиданно проиграли «Пройссен Мюнстер» из Региональной лиги (0:2).

    После грустного начала «Вольфсбург» выдал четыре победы в чемпионате. На данный момент коллектив Марка ван Боммела является единоличным лидером таблицы.

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  • 11/09/2021

    • В дебютном матче Бундеслиги зелено-белые на «Фольксваген Арене» принимали «Бохум». В домашнем поединке «Вольфсбург» ограничился скромной победой (2:1).

    В рамках второй игры парни Марка ван Боммела смогли совершить камбэк в дуэли с «Гертой» (2:1). А затем коллектив переиграл дома «РБ Лейпциг» (1:0) и в гостях «Гройтер Фюрт» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,60.

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    «Лилль» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Вольфсбург» «Лилль»?
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