В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов шведский «Лилль» 14 сентября на своем поле сыграет против «Вольфсбурга». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Лилль» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Сказка «Лилля» все-таки завершилась. Точка была поставлена в победном матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен». После этого начались тяжелые будни.

Уход Кристофа Гальтье с поста главного тренера все-таки сильно ударил по действующему чемпиону Франции. Клуб пропустил в пяти предыдущих матчах 11 мячей.

Первую победу в чемпионате «Лилль» одержал только в четвертом туре, с трудом выиграв у «Монпелье».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед этим же были ничьи с «Метцем» и «Сент-Этьеном» и разгромное поражение от «Ниццы», которую, к слову, теперь возглавляет Гальтье. А в последнем туре «Доги» уступили на выезде «Лорьяну» и занимают 12 место.

«Вольфсбург»

Футбольный клуб из Вольфсбурга стартанул в новом сезоне Германии с 1/32 финала Кубка страны. На этой стадии «волки» неожиданно проиграли «Пройссен Мюнстер» из Региональной лиги (0:2).

После грустного начала «Вольфсбург» выдал четыре победы в чемпионате. На данный момент коллектив Марка ван Боммела является единоличным лидером таблицы.

В дебютном матче Бундеслиги зелено-белые на «Фольксваген Арене» принимали «Бохум». В домашнем поединке «Вольфсбург» ограничился скромной победой (2:1).

В рамках второй игры парни Марка ван Боммела смогли совершить камбэк в дуэли с «Гертой» (2:1). А затем коллектив переиграл дома «РБ Лейпциг» (1:0) и в гостях «Гройтер Фюрт» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,60.