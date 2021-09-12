В воскресенье, 12 сентября, в пятом туре Сегунды сезона 2021/22 «Фуэнлабрада» на своей арене примет «Сарагосу». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Фуэнлабрада» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фуэнлабрада»

В прошлом сезоне «Фуэнлабрада» финишировала на экваторе турнирной таблицы Сегунды, заняв 11-е место.

Новый же чемпионат второй испанской лиги коллектив начала с домашнего поражения от «Тенерифе» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время.

В своем втором матче команда смогла обыграть на выезде «Алькоркон» со счетом 2:0, после чего остальные две игры свела вничью, поочередно поделив очки с «Реалом Сосьедад-2» 0:0 в гостях и с «Луго» 1:1 дома.

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С учетом прошлого сезона «Фуэнлабрада» победила всего в двух из девяти последних поединков в первенстве Сегунды, потерпев четыре поражения и трижды сыграв вничью.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» финишировала на 15 месте среди 22 участников, опередив зону вылета всего лишь на четыре балла.

Очень долгое время «арагонцы» шли на вылет, но выдав удачный период с середины марта по середину мая, где они проиграли только раз за девять игр, обезопасил их от понижения в классе.

В этом же первенстве коллектив с четырьмя очками идет вблизи зоны вылета. В первом туре нового розыгрыша Сегунды «Сараогса» не смогла обыграть дома абсолютного новичка лиги «Ибицу», сыграв вничью со счетом 0:0.

Затем «Сарагоса» поочередно уступила в гостях «Вальядолиду» 0:2 и на своем поле «Картахене» 0:1. В минувшем игровом дне она обыграла на выезде «Алькоркон» 2:1, прервав тем самым свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где было четыре фиаско.

В прошлом сезоне «Сарагоса» дважды одолела «Фуэнлабраду» с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фуэнлабрады» предлагают — 2.40.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.10.

Эти команды примерно равные по классу и вполне возможно, что в их очном противостоянии победитель выявлен не будет. В общем, ставим на ничью.