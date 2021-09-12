Арсенал Тула

«Арсенал»
«Арсенал» стал вторым клубом, который решился на смену главного тренера после неудачного старта в новом чемпионате.
В начале сентября в Тулу вернулся Миодраг Божович. «Арсенал» под руководством черногорца в сезоне-2017/2018 занял в РПЛ седьмое место.
Какие-то изменения действительно напрашивались. «Арсенал» в шести предыдущих матчах набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.
Перед паузой тульский клуб проиграл в гостях «Ахмату», но зато перед этим была домашняя ничья со «Спартаком».
ЦСКА
Тем временем ЦСКА после шести сыгранных матчей имеет в своем активе девять очков и находится на шестой строчке.
«Армейцы» не впечатляют. Судя по комментариям в СМИ, в ЦСКА пока не задумываются об увольнении Алексея Березуцкого, но при этом любой подтвердит, что играет его команда плохо.
ЦСКА с трудом обыграл «Уфу», «Ростов» и «Ахмат», но при этом уступил «Локомотиву», «Динамо» и «Зениту». К борьбе за медали и путевку в еврокубки «армейцы» пока не готовы.
ЦСКА пропускал хотя бы один гол во всех гостевых матчах.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу ЦСКА — за 1.83.
«Арсенал», в принципе, и не был безнадежным, команда все равно достойно боролась почти во всех матчах. Ну а после назначения Божовича туляки получат хороший эмоциональный заряд.
Ставка — обе команды забьют за 1.94.
«Арсенал» забивал ЦСКА во всех трех матчах прошлого сезона, в том числе на своем поле. Весной «армейцы» уступили в Туле со счетом 1:2.