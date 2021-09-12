Московский ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 12 сентября в Туле, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» Тула — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» стал вторым клубом, который решился на смену главного тренера после неудачного старта в новом чемпионате.

В начале сентября в Тулу вернулся Миодраг Божович. «Арсенал» под руководством черногорца в сезоне-2017/2018 занял в РПЛ седьмое место.

Какие-то изменения действительно напрашивались. «Арсенал» в шести предыдущих матчах набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

Перед паузой тульский клуб проиграл в гостях «Ахмату», но зато перед этим была домашняя ничья со «Спартаком».

Календарь и таблица РПЛ

«Арсенал» пропускал во всех матчах текущего сезона. При этом «оружейники» не смогли забить только в одной игре.

ЦСКА

Тем временем ЦСКА после шести сыгранных матчей имеет в своем активе девять очков и находится на шестой строчке.

«Армейцы» не впечатляют. Судя по комментариям в СМИ, в ЦСКА пока не задумываются об увольнении Алексея Березуцкого, но при этом любой подтвердит, что играет его команда плохо.

ЦСКА с трудом обыграл «Уфу», «Ростов» и «Ахмат», но при этом уступил «Локомотиву», «Динамо» и «Зениту». К борьбе за медали и путевку в еврокубки «армейцы» пока не готовы.

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ЦСКА пропускал хотя бы один гол во всех гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу ЦСКА — за 1.83.

«Арсенал», в принципе, и не был безнадежным, команда все равно достойно боролась почти во всех матчах. Ну а после назначения Божовича туляки получат хороший эмоциональный заряд.

Ставка — обе команды забьют за 1.94.

«Арсенал» забивал ЦСКА во всех трех матчах прошлого сезона, в том числе на своем поле. Весной «армейцы» уступили в Туле со счетом 1:2.