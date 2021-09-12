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    Сможет ли ЦСКА выиграть в Туле?

    «Арсенал» Тула — ЦСКА. Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат России 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — ЦСКА
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    Алексей Березуцкий
    Московский ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 12 сентября в Туле, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» Тула — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Сентября 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Арсенал» стал вторым клубом, который решился на смену главного тренера после неудачного старта в новом чемпионате.

    В начале сентября в Тулу вернулся Миодраг Божович. «Арсенал» под руководством черногорца в сезоне-2017/2018 занял в РПЛ седьмое место.

    Какие-то изменения действительно напрашивались. «Арсенал» в шести предыдущих матчах набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

    Перед паузой тульский клуб проиграл в гостях «Ахмату», но зато перед этим была домашняя ничья со «Спартаком».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Арсенал» пропускал во всех матчах текущего сезона. При этом «оружейники» не смогли забить только в одной игре.

    ЦСКА

    Тем временем ЦСКА после шести сыгранных матчей имеет в своем активе девять очков и находится на шестой строчке.

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    • «Армейцы» не впечатляют. Судя по комментариям в СМИ, в ЦСКА пока не задумываются об увольнении Алексея Березуцкого, но при этом любой подтвердит, что играет его команда плохо.

    ЦСКА с трудом обыграл «Уфу», «Ростов» и «Ахмат», но при этом уступил «Локомотиву», «Динамо» и «Зениту». К борьбе за медали и путевку в еврокубки «армейцы» пока не готовы.

    Все прогнозы на футбол

    ЦСКА пропускал хотя бы один гол во всех гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу ЦСКА — за 1.83.

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    «Арсенал», в принципе, и не был безнадежным, команда все равно достойно боролась почти во всех матчах. Ну а после назначения Божовича туляки получат хороший эмоциональный заряд.

    Ставка — обе команды забьют за 1.94.

    «Арсенал» забивал ЦСКА во всех трех матчах прошлого сезона, в том числе на своем поле. Весной «армейцы» уступили в Туле со счетом 1:2.

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    «Арсенал» Тула — ЦСКА: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА выиграть в Туле?
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