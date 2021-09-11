«Монако» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» в начавшемся сезоне наверняка будет бороться за самые высокие места. Вот только со стартом у команды не сложилось.

На текущий момент в активе у «Монако» 4 набранных очка после 4 сыгранных туров. Монегасков, по всей видимости, подкосил вылет из Лиги чемпионов.

В минувшем туре «Монако» выдал нервный матч. На выезде монегаски с огромной натугой одолели новичка элиты «Труа» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Команда Нико Ковача провалила старт в чемпионате. Между тем, мотивации на поединок с марсельцами «Монако» уж точно не занимать.

«Марсель»

Практически ежесезонно марсельцев считают чуть ли не кандидатом в чемпионы. Однако всякий раз команде чего-то не хватает.

Вот и новый чемпионат команда начала не столь удачно. На текущий момент «Марсель» занимает лишь 5 место с 7 очками в активе.

В предыдущем туре чемпионата команда дома добыла три очка. Марсельцы переиграли «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

Наиболее эффективным игроком в составе команды является Димитри Пайе. В активе опытного хавбека уже 3 забитых мяча в Лиге 1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.10, на ничью за 3.55, а на «Марсель» — за 3.35.

Хозяева находятся в некотором кризисе после вылета из Лиги чемпионов.

«Марсель» испытывает трудности в обороне , а в атаке слишком зависим от Пайе.

Монегаски после паузы намереваются улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.10.