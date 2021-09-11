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    Монегаски одолеют «Марсель»?

    «Монако» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Марсель»
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    Нико Ковач
    «Монако» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Сентября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Монако»

    «Монако» в начавшемся сезоне наверняка будет бороться за самые высокие места. Вот только со стартом у команды не сложилось.

    На текущий момент в активе у «Монако» 4 набранных очка после 4 сыгранных туров. Монегасков, по всей видимости, подкосил вылет из Лиги чемпионов.

    В минувшем туре «Монако» выдал нервный матч. На выезде монегаски с огромной натугой одолели новичка элиты «Труа» (1:2).

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    Команда Нико Ковача провалила старт в чемпионате. Между тем, мотивации на поединок с марсельцами «Монако» уж точно не занимать.

    «Марсель»

    Практически ежесезонно марсельцев считают чуть ли не кандидатом в чемпионы. Однако всякий раз команде чего-то не хватает.

    Вот и новый чемпионат команда начала не столь удачно. На текущий момент «Марсель» занимает лишь 5 место с 7 очками в активе.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда дома добыла три очка. Марсельцы переиграли «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

    Наиболее эффективным игроком в составе команды является Димитри Пайе. В активе опытного хавбека уже 3 забитых мяча в Лиге 1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.10, на ничью за 3.55, а на «Марсель» — за 3.35.

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    Хозяева находятся в некотором кризисе после вылета из Лиги чемпионов.

    «Марсель» испытывает трудности в обороне, а в атаке слишком зависим от Пайе.

    Монегаски после паузы намереваются улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.10.

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    «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Монегаски одолеют «Марсель»?
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