«Монако»
«Монако» в начавшемся сезоне наверняка будет бороться за самые высокие места. Вот только со стартом у команды не сложилось.
На текущий момент в активе у «Монако» 4 набранных очка после 4 сыгранных туров. Монегасков, по всей видимости, подкосил вылет из Лиги чемпионов.
В минувшем туре «Монако» выдал нервный матч. На выезде монегаски с огромной натугой одолели новичка элиты «Труа» (1:2).
Команда Нико Ковача провалила старт в чемпионате. Между тем, мотивации на поединок с марсельцами «Монако» уж точно не занимать.
«Марсель»
Практически ежесезонно марсельцев считают чуть ли не кандидатом в чемпионы. Однако всякий раз команде чего-то не хватает.
Вот и новый чемпионат команда начала не столь удачно. На текущий момент «Марсель» занимает лишь 5 место с 7 очками в активе.
В предыдущем туре чемпионата команда дома добыла три очка. Марсельцы переиграли «Сент-Этьен» со счетом 3:1.
Наиболее эффективным игроком в составе команды является Димитри Пайе. В активе опытного хавбека уже 3 забитых мяча в Лиге 1.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.10, на ничью за 3.55, а на «Марсель» — за 3.35.
Хозяева находятся в некотором кризисе после вылета из Лиги чемпионов.
Монегаски после паузы намереваются улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.10.