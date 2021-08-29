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    В Витебске состоится голевой обмен?

    «Витебск» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витебск» — «Динамо» Брест
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    «Динамо» Брест
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:00 мск. «Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витебск»

    Витебляне верны себе. Команда неплохо обороняется, слабовато атакует, и привычно осела на экваторе турнирной таблицы.

    На данный момент «Витебск» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 27 очков.

    Правда, в минувшем туре «Витебск» добыл три очка. Команда на выезде переиграла «Слуцк» (1:2).

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    В первом круге «Витебск» смог разжиться сухой ничьей на выезде. Теперь же витебляне постараются победить.

    «Динамо» Брест

    Брестчане вряд ли осилят борьбу за медали. Хотя начинала сезон команда весьма многообещающе.

    «Динамо» Брест в минувшем туре проявило силу воли. Уступая «Торпедо-БелАЗ» дома со счетом 0:2, команда вырвала победу (3:2).

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    • Нынешнее 6 место — довольно скромный показатель. Однако не стоит забывать, что брестчане забивают чаще, чем пропускают (25:17).

    Несомненно, успех в минувшем туре зарядил команду эмоционально. Вот только в Витебске гостям придется крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 2.61, на ничью за 3.15, а на «Динамо» Брест — за 2.63.

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    Витебляне неплохо обороняются, к тоже же слывут домашней командой.

    Гости борются за высокие места, и явно постараются преуспеть в атаке.

    В поединке примерно равных по классу оппонентов наверняка забьют и те, и другие. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.96.

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    «Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. В Витебске состоится голевой обмен?
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