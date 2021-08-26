26 августа «Фейеноорд» отправится в Швецию на ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций против «Эльфсборга». Игра начнется в 20:00 по мск. В первом поединке голландцы выиграли 5:0. «Эльфсборг» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльфсборг»

Первые стадии для шведов давались относительно легко. В четвертьфинале команда налегке проскочила «Милсами», выиграл 9:0 в общей сложности.

Перед «Фейеноордом» «Эльфсборг» встречался с клубом «Вележ». Первая игра закончилась вничью 1:1, а во втором поединке хозяева выиграли 4:1.

До встречи с «Фейеноордом» коллектив не знал поражений на протяжении десяти выступлений. Да и больше гола за игру команда не пропускала.

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После 0:5 от голландцев «желтые» разыграли результативную ничью с «Хаммарбю» (2:2).

«Фейеноорд»

Гости показывают отличные результаты в начале этого сезона. На их счету уже 7 официальных поединков, 6 из которых удалось выиграть. Лишь в самом первом матче «Фейеноорд» разошелся нулевой ничьей с «Дритой». Это была первая игра второй стадии квалификации Лиги конференций.

«Фейеноорд» изначально был отобран в ЛК. Перед попаданием в финальную часть квалификации, гости без особых проблем прошли швейцарский «Люцерн», выиграв в обоих встречах со счетом 3:0.

После «Люцерна» команда выиграла у «Виллема II» (4:0) и «Гоу Эхед Иглс» (2:0) в рамках чемпионата Нидерландов.

На данный момент «Фейеноорд» может похвастаться серией из пяти сухих побед подряд.

Прогноз и ставка

После такой уверенной победы букмекеры еще и завысили коэффициент на победу «Фейеноорда» (1.88). Победа «Эльфсборга» выставлена с коэффициентом 3.90. На ничью можно поставить с котировкой 3.60.

«Фейеноорд» 5 раз подряд выиграл матч всухую. В пяти матчах ЛК коллектив пропустил только два гола за одну игру. В остальных поединках у него было сухо.

Мы предлагаем поставить на то, что «Фейеноорд» победит и не пропустит. Коэффициент составляет 3.45.

Также можно поставить на индивидуальный тотал гостей. Последние 5 матчей они выиграли при двух и более забитых мячах. Возможно, что такого разгрома уже не будет, поэтому рекомендуем взять «ИТ2 больше 1.5» за 1.78.