В воскресенье, 6 июня, на стадионе «Индепенденсия» в Белу-Оризонти местная «Америка Минейро» сыграет с «Коринтиансом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Америка Минейро» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» провела прошлый сезон в Серии Б, заняв там второе место и получила билет в высший свет бразильского футбола.

За всю турнирную дистанцию во втором дивизионе клуб из Белу-Оризонти потерпел всего пять неудач, 20 встреч выиграл и 13 раз сыграл вничью, разница мячей составила 43:23.

В межсезонье «кролики» приняли участие в чемпионате Минейро, где добрались до финала, дважды там по 0:0 сыграв с «Атлетико Минейро», которому и достался трофей из-за лучших показателей в регулярке.

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В первом туре Серии А «Америка Минейро» потерпела выездное фиаско 0:1 от «Атлетико Паранаэнсе», пропустив в самой концовке. Затем она сыграла дома 0:0 с третьелиговой «Криcиумой» в первом матче 1/16 финала Кубка страны.

«Коринтианс»

«Коринтианс» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 12 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.

В 38 поединках минувшего первенства «всемогущие» по 13 раз побеждали и уступали, а также 12 встреч закончили мировыми исходами. Забили и пропустили они по 45 мячей.

В недавно завершившемся Южноамериканском кубке клуб из Сан-Паулу не смог пробиться в плей-офф, заняв там на групповом этапе второе место, отстав на три очка от первой проходной позиции.

В стартовом туре нового чемпионата Бразилии «Коринтианс» проиграл в родных стенах 0:1 «Атлетико Гойаниенсе», после чего ему же уступил и в первом матче 1/16 финала Кубка страны.

Последний раз эти команды играли между собой 2020 году. И тогда в рамках Кубка Бразилии «Америка Минейро» прошел «Коринтианс», выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.70.

На викторию «Коринтианс» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10

Результативность обоих команд очень хромает, поэтому от их очной встречи стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.