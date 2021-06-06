«Америка Минейро»
«Америка Минейро» провела прошлый сезон в Серии Б, заняв там второе место и получила билет в высший свет бразильского футбола.
За всю турнирную дистанцию во втором дивизионе клуб из Белу-Оризонти потерпел всего пять неудач, 20 встреч выиграл и 13 раз сыграл вничью, разница мячей составила 43:23.
В межсезонье «кролики» приняли участие в чемпионате Минейро, где добрались до финала, дважды там по 0:0 сыграв с «Атлетико Минейро», которому и достался трофей из-за лучших показателей в регулярке.
В первом туре Серии А «Америка Минейро» потерпела выездное фиаско 0:1 от «Атлетико Паранаэнсе», пропустив в самой концовке. Затем она сыграла дома 0:0 с третьелиговой «Криcиумой» в первом матче 1/16 финала Кубка страны.
«Коринтианс»
«Коринтианс» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 12 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.
В 38 поединках минувшего первенства «всемогущие» по 13 раз побеждали и уступали, а также 12 встреч закончили мировыми исходами. Забили и пропустили они по 45 мячей.
В недавно завершившемся Южноамериканском кубке клуб из Сан-Паулу не смог пробиться в плей-офф, заняв там на групповом этапе второе место, отстав на три очка от первой проходной позиции.
В стартовом туре нового чемпионата Бразилии «Коринтианс» проиграл в родных стенах 0:1 «Атлетико Гойаниенсе», после чего ему же уступил и в первом матче 1/16 финала Кубка страны.
Последний раз эти команды играли между собой 2020 году. И тогда в рамках Кубка Бразилии «Америка Минейро» прошел «Коринтианс», выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.70.
На викторию «Коринтианс» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10
Результативность обоих команд очень хромает, поэтому от их очной встречи стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.