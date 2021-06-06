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    «Америка Минейро» — «Коринтианс». Прогноз и ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Бразилии, 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Коринтианс»
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    Игрок «Коринтианса»
    В воскресенье, 6 июня, на стадионе «Индепенденсия» в Белу-Оризонти местная «Америка Минейро» сыграет с «Коринтиансом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Америка Минейро» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    «Америка Минейро» провела прошлый сезон в Серии Б, заняв там второе место и получила билет в высший свет бразильского футбола.

    За всю турнирную дистанцию во втором дивизионе клуб из Белу-Оризонти потерпел всего пять неудач, 20 встреч выиграл и 13 раз сыграл вничью, разница мячей составила 43:23.

    В межсезонье «кролики» приняли участие в чемпионате Минейро, где добрались до финала, дважды там по 0:0 сыграв с «Атлетико Минейро», которому и достался трофей из-за лучших показателей в регулярке.

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    В первом туре Серии А «Америка Минейро» потерпела выездное фиаско 0:1 от «Атлетико Паранаэнсе», пропустив в самой концовке. Затем она сыграла дома 0:0 с третьелиговой «Криcиумой» в первом матче 1/16 финала Кубка страны.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 12 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.

    В 38 поединках минувшего первенства «всемогущие» по 13 раз побеждали и уступали, а также 12 встреч закончили мировыми исходами. Забили и пропустили они по 45 мячей.

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    • В недавно завершившемся Южноамериканском кубке клуб из Сан-Паулу не смог пробиться в плей-офф, заняв там на групповом этапе второе место, отстав на три очка от первой проходной позиции.

    В стартовом туре нового чемпионата Бразилии «Коринтианс» проиграл в родных стенах 0:1 «Атлетико Гойаниенсе», после чего ему же уступил и в первом матче 1/16 финала Кубка страны.

    Последний раз эти команды играли между собой 2020 году. И тогда в рамках Кубка Бразилии «Америка Минейро» прошел «Коринтианс», выиграв 1:0 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Коринтианс» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10

    Результативность обоих команд очень хромает, поэтому от их очной встречи стоит ожидать низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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