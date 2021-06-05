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    Сборная России забьет Болгарии больше двух мячей?

    Россия — Болгария. Прогноз и ставкf (к. 3.10) на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Болгария
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    Артем Дзюба
    Сборная России сыграет с командой Болгарии в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 июня в Москве на «ВТБ Арене», начало — в 18:00 мск. Россия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 18:00 Болгария Болгария
  • София
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
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    Россия

    Предстоящий матч станет для сборной России заключительным перед стартом чемпионата Европы.

    После недавней встречи с Польшей, которая завершилась вничью 1:1, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал окончательный состав — обошлось без сюрпризов.

    Что касается матча с поляками, то в нем сборная показала вполне приличный по качеству футбол, особенно в первом тайме. Россияне здорово отреагировали на ранний пропущенный гол, сумев отыграться еще до перерыва.

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    • Та, интенсивность, с которой сборная провела первые 45 минут против Польши, не может не вселять оптимизм.

    Болгария

    Тем временем Болгария пропустит очередной крупный турнир. Поэтому предстоящую игру соперник сборной России может рассматривать разве что в контексте подготовки к ближайшим матчам в отборе на чемпионат мира в Катаре.

    К слову, в квалификации ЧМ-2022 болгарская команда стартовала не лучшим образом. В марте команда Ясена Петрова набрала лишь одно очко, сыграв вничью со сборной Северной Ирландии.

    Сборными Швейцарии и Италии болгары проиграли.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В последних 15-ти матчах Болгария одержала лишь две победы, одну из них над скромным Гибралтаром. В осеннем розыгрыше Лиги наций болгары в шести матчах потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    На сборную России в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Болгарии — за 8.80.

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    Очень интересно, какой на этот раз состав выберет на игру Станислав Черчесов. По логике, в первом тайме надо проверить основной вариант, который на следующей неделе будет задействован в первой игре Евро против Бельгии.

    Ставка — тотал сборной России в первом тайме больше 1,0 за 3.10. Если что, вариант с подстраховкой.

    Можно взять ставку: просто гол России в первом тайме за 1.72.

    Если посмотреть на предыдущие матчи, можно заметить, что команда Черчесова лучше играет как раз до перерыва, пока есть запас сил.

    И также можно рассмотреть ставку на победу России с форой (-1,0) за 1.86. Хорошая, уверенная победа совсем не помешает сейчас, команда должна почувствовать, что у нее все в порядке.

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