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    «Пчелы» не отдадут шестую строку

    «Райо Вальекано» — «Луго». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Луго»
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    «Райо Вальекано»
    В воскресенье, 30 мая, в поединке 42-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Луго». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Мая 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Луго Луго
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» с 67 баллами находится на шестой строке в турнирной таблице Сегунды. От седьмой строки, не дающей билета в плей-офф, команда оторвалась на два очка.

    В финишном отрезке последних семи встреч «великаны» потерпели только одну неудачу, проиграв в начале месяца на выезде аутсайдеру «Сабаделю» со счетом 0:2.

    Также «пчелы» в это время трижды сыграли вничью и добились трех викторий, которые пришлись на минувшие три тура, где они поочередно переиграли в гостях 2:1 «Фуэнлабраду» и 2:0 «Кастельон», а также на своем поле 4:1 «Овьедо».

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    За семь последних домашних встреч первенства «Райо» добился трех викторий, два раза делил очки с оппонентами и потерпел два фиаско, в которых даже не смог забить.

    «Луго»

    «Луго» перед последним туром идет с 44 очками на 18 строке в турнирной таблице, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

    Галисийцы неплохо провели три последние матча первенства, набрав в них семь очков. В этот период они дома по 2:1 переиграли «Мирандес» и «Картахену», а также сыграли вничью в гостях с «Альбасете» 1:1.

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    • Перед этим у коллектива была 16-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой он потерпел аж десять поражений и шесть встреч свел вничью.

    Вне родных стен «Луго» не побеждал в последних своих 16 поединках, проиграв за это время в десяти из них при шести мировых результатах.

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    В первом круге «Луго» на своем поле обыграл «Райо» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями с аналогичным результатом.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 1.68, победа «Луго» — 5.60, ничья — 3.90.

    Только победа отправит «Райо Вальекано» плей-офф. А учитывая неважное выступление «Луго» вне родных стен, прогнозируем в этой встрече викторию хозяев.

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