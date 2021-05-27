ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Контракт Роналду заканчивается летом 2022 годаРоналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус» Руй ВиторияНе ноунейм. Витория сделает «Спартак» чемпионом — если справится с давлением Фрагмент матчаУсиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
  • 12:33
    • Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020
  • 13:47
    • Вейналдум перейдет в «Барселону»
  • 13:38
    • Крал вошел в состав сборной Чехии на Евро-2020
  • 13:19
    • Самсонов не сыграет за сборную России на ЧМ-2021, вратаря не отпустил «Вашингтон»
  • 13:08
    • Соболев тренируется по индивидуальной программе, Фернандес вернулся в общую группу
  • 12:37
    • «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем
  • 12:25
    • Уткин высказался о новом тренере «Спартака»
    Все новости спорта

    Бразильцы разгромят оппонента из Боливии

    «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, Кубок Либертадорес, 27 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эденилсон
    27 мая в рамках шестого тура группового этапа Кубка Либертадорес в Бразилии «Интернасьонал» сыграет с боливийским «Олвейс Рэди». Игра начнется в 01:00 по мск. «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» с девятью очками возглавляет свой квартет, но от третьего и четвертого места он оторвался на три балла, а вторую позицию опережает только по разнице мячей.

    Стартовал коллектив из Порту-Алегри в данном турнире с выездного поражения от своего предстоящего соперника со счетом 0:2, после чего поочередно дома разгромил венесуэльский «Депортиво Тачира» (4:0) и парагвайскую «Олимпию» Асунсьон (6:1).

    Затем «красные» потерпели выездное фиаско от «Депортиво Тачира» со счетом 1:2, а в минувшем туре минимально одолели на выезде парагвайский коллектив со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    Непосредственной перед предстоящим поединком «Интернасьонал» расписал в финале Чемпионата Гаушу мировую с «Гремио» (1:1), но проиграл турнир, так как уступил в первой игре 1:2.

    «Олвейс Рэди»

    «Олвейс Рэди» с шестью набранными баллами расположился на третьей строке, проигрывая три очка двух лидерам, а четвертую позицию опережает только по лучшей разнице мячей.

    Начал данный турнир клуб из города Эль-Альто с домашней виктории над своим предстоящим оппонентом (2:0), после чего уступил на выезде парагвайской «Олимпии» — 1:2.

  • Трансферный дайджест. 18-24 мая
  • Покинет ли форвард «Реала» Испанию, потеряет ли «Тоттенхэм» лучшего игрока, подпишет ли «Барса» защитника «Аякса» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В третьем туре «миллионеры» в родных стенах переиграли «Депортиво Тачира» (2:0), а в затем они поочередно уступили на своем поле парагвайскому клубу (1:2) и были разгромлены на выезде венесуэльцами — 2:7.

    В чемпионате Боливии «Олвейс Рэди» после шести туров идет на 11 месте среди 16 участников, значительно отстав от лидеров чемпионской гонки.

    Прогноз и ставка на «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 1.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Олвейс Рэди» дают — 34.00, ничья оценена — в 12.00.

    Бразильцы еще не решили свой вопрос с выходом в следующий раунд, и соответственно серьезно подойдут к этому поединку, выиграв наверняка крупно. Наш прогноз — П1 с форой (-2,5).

    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч США — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арарат — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тулевик — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Санта Фе — Хуниор
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Спортинг Кристалл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021     «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»
  • Серия А: главные итоги сезона
    • Вчера в 04:38     Харри Кейн
  • Кейн: лучшие варианты для развития карьеры
    • 04:26 20/05/2021
    «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 27.05.2021. Прогнозы на футбол. Бразильцы разгромят оппонента из Боливии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры