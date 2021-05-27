27 мая в рамках шестого тура группового этапа Кубка Либертадорес в Бразилии «Интернасьонал» сыграет с боливийским «Олвейс Рэди». Игра начнется в 01:00 по мск. «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» с девятью очками возглавляет свой квартет, но от третьего и четвертого места он оторвался на три балла, а вторую позицию опережает только по разнице мячей.

Стартовал коллектив из Порту-Алегри в данном турнире с выездного поражения от своего предстоящего соперника со счетом 0:2, после чего поочередно дома разгромил венесуэльский «Депортиво Тачира» (4:0) и парагвайскую «Олимпию» Асунсьон (6:1).

Затем «красные» потерпели выездное фиаско от «Депортиво Тачира» со счетом 1:2, а в минувшем туре минимально одолели на выезде парагвайский коллектив со счетом 1:0.

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Непосредственной перед предстоящим поединком «Интернасьонал» расписал в финале Чемпионата Гаушу мировую с «Гремио» (1:1), но проиграл турнир, так как уступил в первой игре 1:2.

«Олвейс Рэди»

«Олвейс Рэди» с шестью набранными баллами расположился на третьей строке, проигрывая три очка двух лидерам, а четвертую позицию опережает только по лучшей разнице мячей.

Начал данный турнир клуб из города Эль-Альто с домашней виктории над своим предстоящим оппонентом (2:0), после чего уступил на выезде парагвайской «Олимпии» — 1:2.

В третьем туре «миллионеры» в родных стенах переиграли «Депортиво Тачира» (2:0), а в затем они поочередно уступили на своем поле парагвайскому клубу (1:2) и были разгромлены на выезде венесуэльцами — 2:7.

В чемпионате Боливии «Олвейс Рэди» после шести туров идет на 11 месте среди 16 участников, значительно отстав от лидеров чемпионской гонки.

Прогноз и ставка на «Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 1.05.

На викторию «Олвейс Рэди» дают — 34.00, ничья оценена — в 12.00.

Бразильцы еще не решили свой вопрос с выходом в следующий раунд, и соответственно серьезно подойдут к этому поединку, выиграв наверняка крупно. Наш прогноз — П1 с форой (-2,5).