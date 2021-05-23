В воскресенье, 23 мая, «Брага» сыграет с «Бенфикой» в финальном матче Кубка Португалии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра», начнется в 22:30 по московскому времени. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» в текущем розыгрыше Кубка Португалии поочередно прошла «Трофенсе» (2:1), «Олимпику Монтижу» (7:0), «Торринсе» (5:0), «Санта-Клару» (2:1) и «Порту» (1:1 и 3:2).

В португальской Примейре «оружейники» финишировали четвертыми, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.

В шести последних турах подопечные Карлуша Карвальяла обыграли лишь «Морейренсе» (2:1), сведя большинство встреч к ничьим.

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После травм у «Браги» восстанавливаются защитник Давид Кармо и нападающий Юрий Медейруш.

«Бенфика»

«Бенфика» в Кубке Португалии устранила со своего пути «Паредеш» (1:0), Вилафранкензе (5:0), «Эштрелу» (4:0), «Белененсеш» (3:0) и «Эшторил» (3:1 и 2:0).

По итогам сезона 2020/21 в чемпионате Португалии «орлы» стали третьими и получили билет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Команда Жорже Жезуша на финише национального первенства отметилась победами над «Насьоналом» (3:1), «Спортингом» (4:3) и «Виторией Гимарайнш» (3:1).

В лазарете «Бенфики» находятся защитники Андре Алмейда и Жоау Феррейра, а также полузащитник Андреас Самарис.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Бенфики» — 2.10, победа «Браги» — 3.80, ничья — 3.20.

По составу «орлы» смотрятся чуть предпочтительнее. Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Николас Отаменди, Харис Сеферович — все это известные в Европе футболисты. У «оружейников» тоже сильная команда, однако она не столь популярна.

Интересно, что в национальном первенстве соперники обменялись выездными победами, а из Кубка лиги «Брага» и вовсе выбила «Бенфику».

Нам кажется, что игра будет в целом равной. Не исключаем, что дело дойдет до овертайма или пенальти. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют в основное время» за 1.73.

Также попробуем «тотал меньше 2,5» за 1.90. На кону стоит трофей, поэтому вряд ли команды будут играть в открытый футбол.