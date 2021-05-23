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    «Брага» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.73) и ставки на финал Кубка Португалии по футболу 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Бенфика»
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    Лукас Пиазон
    В воскресенье, 23 мая, «Брага» сыграет с «Бенфикой» в финальном матче Кубка Португалии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра», начнется в 22:30 по московскому времени. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брага»

    «Брага» в текущем розыгрыше Кубка Португалии поочередно прошла «Трофенсе» (2:1), «Олимпику Монтижу» (7:0), «Торринсе» (5:0), «Санта-Клару» (2:1) и «Порту» (1:1 и 3:2).

    В португальской Примейре «оружейники» финишировали четвертыми, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.

    В шести последних турах подопечные Карлуша Карвальяла обыграли лишь «Морейренсе» (2:1), сведя большинство встреч к ничьим.

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    После травм у «Браги» восстанавливаются защитник Давид Кармо и нападающий Юрий Медейруш.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в Кубке Португалии устранила со своего пути «Паредеш» (1:0), Вилафранкензе (5:0), «Эштрелу» (4:0), «Белененсеш» (3:0) и «Эшторил» (3:1 и 2:0).

    По итогам сезона 2020/21 в чемпионате Португалии «орлы» стали третьими и получили билет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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  • 19/05/2021

    • Команда Жорже Жезуша на финише национального первенства отметилась победами над «Насьоналом» (3:1), «Спортингом» (4:3) и «Виторией Гимарайнш» (3:1).

    В лазарете «Бенфики» находятся защитники Андре Алмейда и Жоау Феррейра, а также полузащитник Андреас Самарис.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Бенфики» — 2.10, победа «Браги» — 3.80, ничья — 3.20.

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    По составу «орлы» смотрятся чуть предпочтительнее. Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Николас Отаменди, Харис Сеферович — все это известные в Европе футболисты. У «оружейников» тоже сильная команда, однако она не столь популярна.

    Интересно, что в национальном первенстве соперники обменялись выездными победами, а из Кубка лиги «Брага» и вовсе выбила «Бенфику».

    Нам кажется, что игра будет в целом равной. Не исключаем, что дело дойдет до овертайма или пенальти. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют в основное время» за 1.73.

    Также попробуем «тотал меньше 2,5» за 1.90. На кону стоит трофей, поэтому вряд ли команды будут играть в открытый футбол.

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