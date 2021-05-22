В субботу, 22 мая, в заключительном туре первой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем стадионе сыграет с леверкузенским «Байером». Игра начнется в 16:30 по мск. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» решила свою главную задачу на сезон — пробилась по итогам чемпионата в Лигу чемпионов. Сейчас она идет третьей и сохранит эту позицию, если выиграет в предстоящем поединке.

На внутренней арене коллектив из Дортмунда выиграл последние восемь матчей, где шесть пришлись на чемпионата страны, а также он дважды выиграл в Кубке Германии, и в финале переиграл «РБ Лейпциг» — 4:1.

В своем последнем проведенном поединке первенства «шмели» добились выездной виктории над «Майнцем» со счетом 3:1, что стало третьей встречей подряд где они пропускали, а перед этим в трех играх они сохранили свои ворота на замке.

Все прогнозы на Бундеслигу

За минувшие десять домашних матчей Бундеслиги «Боруссия» уступила только в одном из них, дважды сыграла вничью и добилась семи выигрышей.

«Байер»

«Байер» точно завершит чемпионат Германии на шестой позиции, которая дает право коллективу на участие в Лиге Европы.

В отрезке семи последних матчей чемпионата страны клуб из Леверкузена потерпел лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад на выезде «Баварии» со счетом 0:2.

Также в этот период «аптекари» три поединка выиграли и трижды сыграли вничью. Две из этих мировых пришлись на минувшие туры первенства, где они поделили очки с «Вердером» (0:0) в гостях и «Унионом» (1:1) дома.

Только один поединок вне родных стен за последние шесть «Байер» смог выиграть. Еще три раза он сыграл вничью и потерпел два поражения.

В первом круге «Байер» на своем поле одолел «Боруссию» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:0 и 3:4.

Прогноз и ставка на «Боруссия» Д — «Байер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.67, победа «Бейера» — 5.30, ничья — 4.44.

Только победа 100% гарантирует «шмелям» бронзовые награды чемпионата. Прогнозируем, что хозяева смогут выиграть, и в матче будет забито более двух мячей.