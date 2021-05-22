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    «Шмели» завоюют бронзовые награды

    «Боруссия» Дортмунд — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Германии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Байер»
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    Марко Ройс
    В субботу, 22 мая, в заключительном туре первой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем стадионе сыграет с леверкузенским «Байером». Игра начнется в 16:30 по мск. «Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» решила свою главную задачу на сезон — пробилась по итогам чемпионата в Лигу чемпионов. Сейчас она идет третьей и сохранит эту позицию, если выиграет в предстоящем поединке.

    На внутренней арене коллектив из Дортмунда выиграл последние восемь матчей, где шесть пришлись на чемпионата страны, а также он дважды выиграл в Кубке Германии, и в финале переиграл «РБ Лейпциг» — 4:1.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «шмели» добились выездной виктории над «Майнцем» со счетом 3:1, что стало третьей встречей подряд где они пропускали, а перед этим в трех играх они сохранили свои ворота на замке.

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    За минувшие десять домашних матчей Бундеслиги «Боруссия» уступила только в одном из них, дважды сыграла вничью и добилась семи выигрышей.

    «Байер»

    «Байер» точно завершит чемпионат Германии на шестой позиции, которая дает право коллективу на участие в Лиге Европы.

    В отрезке семи последних матчей чемпионата страны клуб из Леверкузена потерпел лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад на выезде «Баварии» со счетом 0:2.

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    • Также в этот период «аптекари» три поединка выиграли и трижды сыграли вничью. Две из этих мировых пришлись на минувшие туры первенства, где они поделили очки с «Вердером» (0:0) в гостях и «Унионом» (1:1) дома.

    Только один поединок вне родных стен за последние шесть «Байер» смог выиграть. Еще три раза он сыграл вничью и потерпел два поражения.

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    В первом круге «Байер» на своем поле одолел «Боруссию» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:0 и 3:4.

    Прогноз и ставка на «Боруссия» Д — «Байер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.67, победа «Бейера» — 5.30, ничья — 4.44.

    Только победа 100% гарантирует «шмелям» бронзовые награды чемпионата. Прогнозируем, что хозяева смогут выиграть, и в матче будет забито более двух мячей.

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