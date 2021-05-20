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    Победная поступь каталонцев продлится

    «Малага» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Жирона»
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    «Жирона»
    20 мая в рамках 40-го тура второго испанского дивизиона «Малага» на своей арене примет «Жирону». Встреча начнется в 20:00 по мск. «Малага» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2021 года
    Малага
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    •  Малага 20:00 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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    «Малага»

    За три тура до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» находится в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя.

    После того, как «анчоусы» в первой половине апреля выиграли две игры подряд, в последующих пяти поединках они выиграть не могут, дважды сыграв вничью при трех фиаско.

    В минувшем туре «медузы» уступили на выезде «Овьедо» со счетом 0:1, а игровым днем ранее расписали домашнюю мировую с «Мальоркой» (1:1), прервав на тот момент серию из двух поражений.

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    В родных стенах в отрезке последних семи встреч первенства «Малага» победила в трех из них, а также два раза проиграла и столько же раз сыграла вничью.

    «Жирона»

    «Жирона» с 64 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, не дающей билет в плей-офф, она оторвалась на три пункта.

    К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из пяти викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.

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    • В минувшем туре первенства «жирондинцы» на своей территории минимально одолели хихонский «Спортинг» (1:0), а игровым днем ранее разгромили на выезде «Логроньес» со счетом 4:1.

    Вне родных стен «Жирона» уступила только раз за последние семь проведенных игр первенства, а также еще по три раза сыграла вничью и выигрывала.

    В первом круге «Малага» обыграла «Жирону» на ее поле со счетом 1:0, а в минувшем сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Малага» — «Жирона»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.04.

    Каталонцы под конец чемпионата набрали просто фантастическую форму, одержав уже пять побед подряд. Прогнозируем, что победная серия «Жироны» продлится и она закрепится в зоне плей-офф.

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