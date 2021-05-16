В воскресенье, 16 мая, в рамках 39-го тура второго испанского дивизиона «Мальорка» в родных стенах сразится с «Алькорконом». Встреча стартует в 21:45 по мск. «Мальорка» — «Алькоркон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» идет на второй позиции , дающей прямой билет в Примеру. У балеарцев на счету 72 очка и отрыв от ближайшего преследователя в шесть пунктов.

Островитяне в своем последнем проведенном поединке на выезде расписали мировую против «Малаги» (1:1), а перед этим на своем поле смогли обыграть «Мирандес» (2:1), прервав на тот момент серию из двух фиаско.

До этих неудач у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

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Сейчас у «Мальорки» 6-матчевая беспроигрышная домашняя серия, где она выиграла пять поединков и раз сыграла вничью. При этом в данном отрезке команда пропустила лишь два гола.

«Алькоркон»

«Алькоркон» ведет борьбу за сохранение прописки . В текущий момент он идет на 17 позиции в турнирной таблице, но зону вылета опережает всего лишь на пункт.

Финишный отрезок «гончары» проводят довольно-таки неплохо, уступив только один раз за последние пять встреч первенства, проиграв дома в конце апреля «Леганесу» со счетом 1:2.

Также в этот период «желтые» смогли добыть три победных результата и раз сыграв вничью. Эта мировая пришлась на минувший тур первенства, где они поделили очки с «Лас-Пальмасом» (0:0) в родных стенах.

«Алькоркон» вышел победителем из двух последних выездных игр, прервав тем самым 4-матчевую безвыигрышную серию, где было две ничьи и два фиаско.

В первом круге «Мальорка» обыграла «Алькоркон» на выезде со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Мальорка» — «Алькоркон»

Букмекеры в данной игре находятся на стороне хозяев, оценивая победу «Мальорки» в 1.74, в «Алькоркон» верят на 6.25, ничья — 3.20.

Хотя «гончары» и выиграли две последние выездные игры, но против одного из лидеров у них будут мизерные шансы на успех. Наш прогноз на данную встречу — П1.