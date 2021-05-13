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    Расправится ли «Монако» с представителем четвертого дивизиона?

    «Румийи Вальер» — «Монако». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Румийи Вальер» — «Монако»
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    В четверг, 13 мая, «Румийи Вальер» на своем поле примет «Монако» в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на арене «Парк де Спортс» в Анси, начнется в 22:15 по московскому времени. «Румийи Вальер» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Румийи Вальер»

    «Румийи Вальер» сенсационно вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв по ходу сезона «При-ле-Мезьер» (0:0, 4:2 — по пенальти), «Анси» (1:1, 6:5 — по пенальти), «Ле-Пюи Фут 43» (4:0) и «Тулузу» (2:0).

    Команда Фатсаха Амгара выступает в четвертом по силе дивизионе страны, куда она вышла совсем недавно из пятого дивизиона.

    В сезоне 2020/21 «Румийи Вальер» успел провести меньше десяти матчей, поскольку чемпионат был досрочно остановлен из-за коронавируса.

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    Если не принимать во внимание Кубок Франции, то в 2021 году «Румийи Вальер» встречался только со второй командой «Марселя» (0:0).

    «Монако»

    «Монако» в нынешнем розыгрыше Кубка Франции поочередно прошел «Гренобль» (1:0), «Ниццу» (2:0), «Метц» (0:0, 5:4 — по пенальти) и «Лион» (2:0).

    В турнирной таблице французской Лиги 1 подопечные Нико Ковача занимают третье место, набрав 74 очка в 36 турах.

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    • В семи последних матчах национального первенства «монегаски» одержали шесть побед, уступив только «Лиону» (2:3). На минувших выходных они одолели «Ренн» (1:0).

    После травм у «Монако» восстанавливаются Софьян Диоп и Стеван Йоветич. Дисквалификацию отбывают Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 1.21, победа «Румийи Вальер» — 17.00, ничья — 6.60.

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    Трудно поверить, что команда, претендующая на чемпионский титул во Франции, не воспользуется таким прекрасным шансом выйти в финал.

    Да, некоторые соперники явно недооценивали «Румийи Вальер», но стоит признать, что этому коллективу сопутствовала удача.

    Фатсах Амгар сотворил настоящее чудо, дойдя со своими подопечными до полуфинала, однако, не имея достаточной игровой практики, «Румийи Вальер» вряд ли преподнесет сенсацию. Наш прогноз и ставка — «победа "Монако" с форой -2» за 1.94.

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Монако" больше 2,5» за 1.97.

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