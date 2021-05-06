«Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» видится главным кандидатом на вылет в первую лигу. И дело здесь не сколько в нынешнем последнем месте, а в самой игре, которую демонстрирует команда.

За два тура до финиша закарпатцы отстают на 3 пункта от «Олимпика». При этом календарь у «Миная» похуже: после вице-чемпиона команду ожидает встреча с «Ворсклой».

Вот и в минувшем туре «Минай» снова проиграл. На выезде аутсайдер минимально уступил «Заре».

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Разумеется, в этой встрече закарпатцы надеются зацепиться за шанс остаться в элите. Пора бы уже проявить себя харизматичному Артему Милевскому!

«Шахтер» Д

Дончане уже давно проиграли чемпионат главному конкуренту «Динамо». Правда, лишь в минувшем туре это все закрепилось юридически.

Причем после поражения в Александрии (2:0), «Шахтер» Д практически воскресил ранее неведомую серебряную интригу. Вот только «Заря» своим шансом не воспользовалась, а «горняки» вскоре переиграли «Днепр-1» (2:1).

Команда Луиша Каштру уже доигрывает чемпионат, но мотивацию, все же, имеет. Например, обкатать игровые связи, в которых основную роль уже вовсю играют Манор Соломон и Тете.

Разумеется, в поединке с аутсайдером «горняки» будут регулярно атаковать. Причем с учетом вполне вероятной ротации состава, которую наверняка затеет Каштру.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.14, на ничью за 8.20, а на «Минай» — за 19.00

Закарпатцы еще лелеют надежду на сохранение прописки в УПЛ, так что будут биться изо всех сил.

«Шахтеру» уже ничего не нужно, но лишний раз показать свою силу донецкие бразильцы наверняка захотят.

Наверняка дончане будут владеть полным территориальным и игровым преимуществом, и точно сумеют забить парочку голов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75