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    «Горняки» усилят натиск после перерыва?

    «Минай» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, УПЛ, 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Шахтер» Д
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    Давид Хочолава
    «Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минай»

    «Минай» видится главным кандидатом на вылет в первую лигу. И дело здесь не сколько в нынешнем последнем месте, а в самой игре, которую демонстрирует команда.

    За два тура до финиша закарпатцы отстают на 3 пункта от «Олимпика». При этом календарь у «Миная» похуже: после вице-чемпиона команду ожидает встреча с «Ворсклой».

    Вот и в минувшем туре «Минай» снова проиграл. На выезде аутсайдер минимально уступил «Заре».

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    Разумеется, в этой встрече закарпатцы надеются зацепиться за шанс остаться в элите. Пора бы уже проявить себя харизматичному Артему Милевскому!

    «Шахтер» Д

    Дончане уже давно проиграли чемпионат главному конкуренту «Динамо». Правда, лишь в минувшем туре это все закрепилось юридически.

    Причем после поражения в Александрии (2:0), «Шахтер» Д практически воскресил ранее неведомую серебряную интригу. Вот только «Заря» своим шансом не воспользовалась, а «горняки» вскоре переиграли «Днепр-1» (2:1).

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    • Команда Луиша Каштру уже доигрывает чемпионат, но мотивацию, все же, имеет. Например, обкатать игровые связи, в которых основную роль уже вовсю играют Манор Соломон и Тете.

    Разумеется, в поединке с аутсайдером «горняки» будут регулярно атаковать. Причем с учетом вполне вероятной ротации состава, которую наверняка затеет Каштру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.14, на ничью за 8.20, а на «Минай» — за 19.00

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    Закарпатцы еще лелеют надежду на сохранение прописки в УПЛ, так что будут биться изо всех сил.

    «Шахтеру» уже ничего не нужно, но лишний раз показать свою силу донецкие бразильцы наверняка захотят.

    Наверняка дончане будут владеть полным территориальным и игровым преимуществом, и точно сумеют забить парочку голов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75

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