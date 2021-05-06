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    Повторят ли «Арсенал» и «Вильярреал» результативность первого матча?

    «Арсенал» Лондон — «Вильярреал». Ставки (к. 1.82) на тоталы в матче футбольной Лиги Европы 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Лондон — «Вильярреал»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В четверг, 6 мая, «Арсенал» на своем поле примет «Вильярреал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Лондоне на «Эмирейтс», начнется в 22:00 по московскому времени. «Арсенал» Лондон — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 06 Мая 2021 года
    Арсенал Лондон
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    «Арсенал» Лондон

    Лондонский «Арсенал» в текущем плей-офф Лиги Европы поочередно прошел «Бенфику» (1:1 и 3:2), «Олимпиакос» (3:1 и 0:1) и пражскую «Спарту» (1:1 и 4:0).

    В первом полуфинальном матче «канониры» уступили «Вильярреалу» (1:2). Пропустив два мяча в первом тайме, подопечные Микеля Артеты ответили точным ударом Николя Пепе с пенальти, играя в меньшинстве.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает девятое место, набрав 49 очков в 34 турах. На минувших выгодных лондонцы обыграли «Ньюкасл» (2:0) благодаря голам Мохамеда Эльнени и Пьера-Эмерика Обамеянга.

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    После травм у «канониров» восстанавливаются Давид Луис, Александр Ляказетт и Киран Тирни. Дисквалификацию отбывает Дани Себальос.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы одержал 12 побед в 13 сыгранных матчах, потеряв очки еще на групповом этапе во встрече с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1).

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    • В плей-офф «желтая субмарина» оказалась сильнее «Зальцбурга» (2:0 и 2:1), киевского «Динамо» (2:0 и 2:0) и загребского «Динамо» (1:0 и 2:1). В первом матче 1/2 финала команда Унаи Эмери выиграла у «Арсенала» (2:1), когда по голу забили Ману Тригерос и Рауль Альбиоль.

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    • «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры идет шестым с 52 очками после 34 туров. В своем последнем матче он одолел «Хетафе» (1:0).

    У «желтой субмарины» дисквалифицирован Этьен Капу. Травмы залечивают Висенте Иборра и Хуан Фойт.

    Ставки

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал голов больше 2,5 — 1.82, тотал голов меньше 2,5 — 2.05.

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    Хозяева считаются фаворитами предстоящего матча, но им придется несладко, ведь в Испании их соперник в очередной раз продемонстрировал, что все его успехи в Лиге Европы не случайны.

    По ходу сезона «желтую субмарину» не раз списывали со счетов, но она своей качественной игрой срамила скептиков. В Лондоне, как нам кажется, она вновь покажет звериный оскал и без гола домой точно не уедет. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5».

    Еще один интересный вариант — «тотал первого тайма больше 1» за 1.72. Особой активности на первых минутах ждем от «Арсенала», но и «Вильярреал» способен подловить соперника на контратаке.

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