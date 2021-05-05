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    «Брага» и «Пасуш де Феррейра» много не забьют

    «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Примейра-лиги 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Пасуш де Феррейра»
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    Рикарду Орта
    В матче 31 тура португальской Примейра-лиги «Брага» примет «Пасуш де Феррейра» на «Городском стадионе» в Браге. Начало игры в 21:00 мск. «Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брага»

    За 5 туров до конца сезона «Брага» занимает 4 место в зоне Лиги Европы (квалификация), имея на счету 58 очков.

    Теоретически команда может оказаться в тройке и отобраться в Лигу чемпионов (квалификация), но отрыв от «Бенфики» (3 место) 8 очков. В любом случае, хозяева гарантировали себе путевку в квалификационный раунд ЛЕ.

    В последних турах результаты «Браги» были нестабильными. Команда потерпела 2 поражения, одержала победу и сыграла дважды вничью в пяти последних турах.

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    В прошлом туре «Оружейники» проиграли 0:1 «Маритиму», а туром ранее с тем же результатом уступили «Спортингу». В матче с «Риу Аве» была ничья 0:0, с «Белененсеш» коллектив сыграл 1:1, а «Боавишту» удалось обыграть 2:1.

    «Пасуш де Феррейра»

    Гостям все еще нельзя выключаться. Они занимают 5 место в зоне еврокубков, но в семи очках находится «Гимарайнш», который все еще может достать.

    «Пасуш де Феррейра» выиграл в прошлом туре у «белененсеш» 1:0, благодаря чему удалось закончить неприятную серию их 4 поражений и одной ничьи.

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    • «Бобры» разошлись миром с «Риу Аве» (1:1), проиграли «Фаренсе» 0:2, «Боавиште» 0:2, «Бенфике» 0:5 и «Фамаликану» 0:2.

    В гостях «Пасуш де Феррейра» не выигрывает с 15 февраля. Это серия из шести поединков — 5 поражений и ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Спортинг» — 1.50 и 7.00 соответственно. На ничейный исход поединка они выставили коэффициент 4.10.

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    Обе команды, судя по результатам, находятся в лучшей игровой форме. «Брага» дважды подряд проиграла, а «Пасуш де Феррейра» в прошлом туре прервал приличную безвыигрышную серию.

    Хозяева явно хотели бы прервать серию неудач, а гости — продолжить набирать очки. Прошлая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу вторых. При этом большая часть последних матчей с участием команд завершалась с тоталом меньше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.89.

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