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    Галисийцы продолжат пропускать

    «Луго» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Испании, 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В пятницу, 30 апреля, в стартовом поединке 37-го тура испанской Сегунды «Луго» на своем поле сыграет с «Сарагосой». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Луго» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Апреля 2021 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 2.70
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Луго»

    За шесть туров до завершения первенства «Луго» идет в зоне вылета, на 21 месте. У коллектива на счету 36 набранных балла и отставание от безопасной позиции в три пункта.

    В данный момент у галисийцев 14-матчевая безвыигрышная серия. Последний раз они побеждали в чемпионате еще в январе этого года, переиграв тогда на своем поле «Тенерифе» со счетом 2:0.

    После этого «красно-белые» четыре раза сыграли вничью и девять встреч проиграли, шесть из которых пришлись на последние туры первенства. В своей последней проведенной игре Сегунды они потерпели выездное фиаско от «Понферрадины» (0:2).

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    «Луго» проиграл в минувших трех домашних встречах чемпионата страны, а перед этим команда не уступала дома на протяжении 12 матчей, пять раз победив в это время при семи мировых исходах.

    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 42 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

    Арагонцы не особо удачно провели последние два тура, уступив в них в гостях «Жироне» (0:3) и расписав домашнюю мировую с хихонским «Спортингом» (0:0) в своей последней проведенной игре.

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    • Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три разу уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

    В периоде минувших шести выездных встречах чемпионата «Сарагоса» добилась лишь одной виктории, а также три раза играла вничью и терпела два поражения.

    В первом круге «Сарагоса» дома обыграла «Луго» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне арагонцы в играх с галисийцами набрали четыре очка, победив 3:1 на выезде и сыграв 0:0 в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Луго» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 2.97, ничья оценена — в 2.81.

    У хозяев уж очень дырявая оборона, так что игра вполне может принести хотя бы несколько забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТБ 1,5.

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