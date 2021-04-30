«Луго»
За шесть туров до завершения первенства «Луго» идет в зоне вылета, на 21 месте. У коллектива на счету 36 набранных балла и отставание от безопасной позиции в три пункта.
В данный момент у галисийцев 14-матчевая безвыигрышная серия. Последний раз они побеждали в чемпионате еще в январе этого года, переиграв тогда на своем поле «Тенерифе» со счетом 2:0.
После этого «красно-белые» четыре раза сыграли вничью и девять встреч проиграли, шесть из которых пришлись на последние туры первенства. В своей последней проведенной игре Сегунды они потерпели выездное фиаско от «Понферрадины» (0:2).
«Луго» проиграл в минувших трех домашних встречах чемпионата страны, а перед этим команда не уступала дома на протяжении 12 матчей, пять раз победив в это время при семи мировых исходах.
«Сарагоса»
У «Сарагосы» на счету находится 42 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.
Арагонцы не особо удачно провели последние два тура, уступив в них в гостях «Жироне» (0:3) и расписав домашнюю мировую с хихонским «Спортингом» (0:0) в своей последней проведенной игре.
Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три разу уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.
В периоде минувших шести выездных встречах чемпионата «Сарагоса» добилась лишь одной виктории, а также три раза играла вничью и терпела два поражения.
В первом круге «Сарагоса» дома обыграла «Луго» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне арагонцы в играх с галисийцами набрали четыре очка, победив 3:1 на выезде и сыграв 0:0 в родных стенах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Луго» предлагают — 2.80.
На викторию «Сарагосы» дают — 2.97, ничья оценена — в 2.81.
У хозяев уж очень дырявая оборона, так что игра вполне может принести хотя бы несколько забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТБ 1,5.